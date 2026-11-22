Modernizace těžké moravské brigády, hlavní obranné síly Česka, dostává velké trhliny. A nejde jen o zpoždění v dodávkách nových bojových vozidel pěchoty CV90. S přechodem na německé tanky Leopard, které jsou mnohem těžší než sovětské stroje T-72, si armáda nepořídila dost nových tahačů. Když tak chce dnes některý z 42 tanků Leopard 2A4 přepravit, musí často platit stovky tisíc soukromníkům.
Tank číslo 099. Právě s ním se česká armáda v říjnu pochlubila na veletrhu Future Forces Forum v Praze. A byť stroje Leopard 2A4 díky gumovým patkám ve svých pásech mohou kratší přesuny po cestách či dálnicích absolvovat po vlastní ose, jet celou trasu z domovských Přáslavic do pražských Letňan nedává smysl.
Jak vyplývá z Registru smluv, armáda si tak musela pro převoz najmout soukromého autodopravce z Bělotína. Ten – dle zveřejněného dokumentu – se svým kamionem musel v noci na 19. října tank v moravské posádce naložit, 25. října jej zase z Letňan odvezl zpátky.
A cena? Téměř čtvrt milionu. Přesně tedy 232 tisíc korun. Nejde přitom o ojedinělou zakázku, takových smluv mezi ministerstvem obrany a soukromníky lze v registru dohledat hned několik.
„O tom my asi nemůžeme mluvit, to se musíte zeptat jiných,“ reagovali sami vojáci u tanku, když se jich novinář během zmíněného veletrhu ptal, proč převoz nezvládá armáda vlastními silami. „Nějaké nové tahače máme,“ krčili rameny.
Čtyři přepravní soupravy
Když se pak reportér deníku Aktuálně.cz obrátil na generální štáb, velín potvrdil, že „nějaké nové“ kamiony vojáci skutečně mají. Ale málo. „Armáda provozuje čtyři nízkopodlažní přepravní soupravy do 62 tun,“ upřesnila mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
To znamená, že pro silniční transport tankového vojska čítajícího nyní 42 strojů Leopard 2A4 a několik dalších vyprošťovacích strojů mají ozbrojené síly všehovšudy pouze čtyři tahače.
A sama armáda přiznává, že takový počet není dostačující. „Pro přepravu těžké techniky je v procesu pořízení šesti souprav tankových přepravníků,“ pokračuje Košvancová. „Kvůli námitkám některých neúspěšných potenciálních dodavatelů se akviziční proces prodloužil o rok a půl,“ vysvětluje současný stav.
„Předpoklad je pořídit a zavést tankové přepravníky v průběhu roku 2027 a tím zabezpečit schopnost přepravy této těžké techniky od roku 2028 bez nutnosti primárně využívat soukromé přepravce,“ tlumočí Košvancová nynější představy generálního štábu.
Nejde přitom o ojedinělou komplikaci v souvislosti s přezbrojením českého tankového vojska. Jak už deník Aktuálně.cz popsal loni, ozbrojené síly před každou silniční přepravou leopardu po nové trase musí nechat zpracovat posudek, zda české mosty těžkého německého obrněnce unesou.
CV90: tahače už jsou tu, zato sama vozidla nikoliv
O něco lépe jsou na tom s dopravou jednotky těžké moravské brigády, které dnes stojí na pásových vozidlech BVP-2 a čekají přezbrojení na moderní švédské bojové stroje CV90. Pro ně má nyní vojsko 15 souprav složených z tahačů Scania a návěsů Goldhoffer. „Průměrná cena za soupravu činila v době pořízení cirka 19 milionů korun,“ počítá Košvancová.
„Přepravní prostředky do 50 tun jsou určeny pro přepravu techniky, jako je BVP, kolová technika a je záměr na nich přepravovat i nová vozidla CV90,“ upřesňuje ještě Košvancová, jak jsou scanie obvykle využívané.
I když tedy v této oblasti vládne lepší situace než u tanků, deník Aktuálně.cz už letos v srpnu informoval o tom, že dodávky 246 nových CV90 za 60 miliard korun se potýkají se zpožděním.
„Na základě aktuálně dostupných informací lze indikovat, že realizace vybraných kroků v rámci projektu může být zdržena v jednotkách měsíců oproti předpokladu,“ potvrdila tehdy Magdalena Hynčíková, mluvčí ministerstva obrany.
Tato zjištění po několika týdnech pro Českou televizi potvrdil sám ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD): „Měli jsme původně dostat deset vozidel CV90 v letošním roce do vojskových zkoušek. Tato vozidla budou dodána v průběhu příštího roku (2027),“ uvedl.
Čeští vojáci čekají na přezbrojení. Zatím se tedy
na CV90 můžete podívat alespoň tady:
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