Premiér vytáhl těžký kalibr. Vyfotil se s Babiškou a vyrazil do boje proti kratomu

Pokud existuje jedno slovo, které premiér Andrej Babiš říká v politice, už dávno to není kampaň. Nově se totiž stal bojovníkem proti kratomu, což je označení bylinného prášku, který se šíří už léta Českem a může způsobit uživatelům závislost. Babiš mu vyhlásil boj, v rámci něhož se ve středu po poledni objevil na veřejnosti i s policejními psy. Experti ale jeho protidrogový plán zpochybňují.
Vojanovy sady patří mezi pražskými parky k těm méně známým, to ale neznamená, že by nestály za návštěvu. Právě pro svůj klid a nenápadnost mají své pravidelné příznivce. Díky blízkosti k ministerstvu financí do nich ráda chodí i ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která se zde v minulosti zvěčnila na legendární fotce s pávem.
Ve středu po poledni ale do parku přišla i s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ze závažnějších důvodů. Všichni tři totiž vedou boj proti kratomu. Společně se tak snažili ukázat, jak je tato droga nebezpečná, jak masově se šíří a jak svědomitě se její distribuci snaží potírat celní správa.
„Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18 let. Zakázat by se měl prodej přes internet, zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby,“ oznámila trojice politiků s tím, že státnímu rozpočtu by změny zdanění této psychomodulační látky měly přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
Zvýšení věku legálního nákupu kratomu na 21 let ministr zdravotnictví odůvodnil tím, že nejčastěji drogu užívají lidé ve věku 15 až 24 let. Přísnější podmínky chce také pro prodejce. Poplatky za licence pro prodejce či výrobce kratomu a k nakládání s látkou se zvýší o polovinu ze současných 200 tisíc korun.
Kratom jako Babišovo oblíbené téma
Ve středu odpoledne navíc zasedne Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, která oznámí svůj plán boje proti drogám.
Babiš začal tvrdě kritizovat oblíbenost a rozšířenost kratomu hned poté, co se loni na podzim ujal vlády. Už v prvních měsících ostře kritizoval politiku předcházející vlády Petra Fialy, když tvrdil, že nese odpovědnost za zničené životy mladých.
Nebudeme dělat liberální protidrogovou politiku
Když mu odborníci oponovali, že za Fialovy vlády naopak poprvé vznikla regulace prodeje kratomu v kontrolovaných obchodech, kritiku zmírnil. V posledních dnech ale svou rétoriku opět vyostřuje.
„My nebudeme dělat takovou liberální drogovou politiku jako naši předchůdci,“ prohlašuje opakovaně Babiš s tím, že právě on a jeho vláda zabrání tomu, aby lidé v Česku kvůli drogám měli závažné zdravotní problémy nebo přímo umírali. Avizuje přitom, že se chystá změnit hned několik zákonů a přijmout 18 opatření proti drogám.
Podle zjištění ČTK se změny týkají zákonů o potravinách a tabákových výrobcích, o návykových látkách, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o ochraně veřejného zdraví.
Mezi 18 nových návrhů patří případné stažení kratomu z prodeje, snížení povoleného množství THC v konopí, zákaz kanabidiolu CBD jako suroviny pro výrobu návykových látek, úpravy přestupkového řízení, okamžité zařazování látek na seznam zakázaných či zkoumaných či jiný přístup k posuzování substancí.
Neničte, co funguje
Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ale upozorňuje, že Česko má nejnižší počet drogových úmrtí v EU a minimum uživatelů drog nakažených HIV. „Neničte, co funguje,“ vyzval Babiše a poukázal i na to, že by měla vláda mnohem více řešit kouření a alkohol. „Pět set lidí ročně zemře na jednorázové nadměrné užití alkoholu, desetkrát víc než u ostatních drog,“ řekl.
Podobně mluví také Lukáš Hurt z iniciativy Racionální regulace (RaRe), jež prosazuje reformu konopné legislativy. „Namísto racionální regulace, která by ochránila spotřebitele a oddělila přírodní konopné produkty od výrobků s nebezpečnými syntetickými kanabinoidy neznámého původu, jsme svědky snah o zavedení nepromyšlené a plošné prohibice. Vláda chce zakázat to, co lidem pomáhá, a zrušit to, co sama před lety úspěšně zavedla,“ tvrdí Hurt, podle něhož by se měl Babiš vrátit k politice založené na datech a zdravém rozumu.
Proti premiérovi vystupuje také Ústav pro evropskou legislativu, který podporuje kontrolovaný prodej kratomu. „Více než 100 let od spuštění americké prohibice se dokázalo, že zákazy samy o sobě poptávku neruší. Represe má smysl především tam, kde narušuje kriminální aktivity. Represe zaměřená na jednotlivce je neefektivní a drahá,“ prohlašuje Vladěna Sobasová z tohoto ústavu.
Kratom a jeho extrakt patří mezi psychomodulační látky. Od loňského listopadu je možné ho prodávat legálně za přísných podmínek dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný, není možná reklama. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách.