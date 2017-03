Premiér Sobotka skončil po summitu v Římě v nemocnici. Podle mluvčího se nejedná o nic vážného

před 35 minutami

Premiér Bohuslav Sobotka skončil po svém návratu ze summitu v Římě ve fakultní nemocnici Motol, informoval o tom deník Blesk. Podle vyjádření mluvčího vlády Martina Ayrera se nejedná o nic závažného. "Premiéra v posledních dnech trápilo nachlazeni. V sobotu večer jsme se vrátili ze zahraniční pracovní cesty z Říma. Po návratu se podrobil lékařskému vyšetření. Nejedná se o nic vážného," sdělil Ayrer na dotaz Aktuálně.cz. Premiér v Římě zastupoval Českou republiku na summitu Evropské unie.

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v sobotu po příletu z Říma ze summitu EU vyhledal lékařskou pomoc. ČTK to dnes řekl mluvčí vlády Martin Ayrer. Jeho zdravotní potíže podle mluvčího nejsou vážné a Sobotkův program v příštích dnech neovlivní. Předseda vlády odjede v úterý na jednání zemí V4 do Varšavy, ve čtvrtek ho čeká zasedání tripartit ČR a Slovenska. Sobotka po návratu z Říma podle serveru Expres.cz hned z letiště odjel do motolské nemocnice.

"V poslední době pana premiéra trápilo nachlazení. Po návratu z Říma ze summitu EU vyhledal lékaře. Není to nic vážného," řekl mluvčí. Sobotka hospitalizován není.

Program předsedy vlády je nabitý, jednání a schůzky se mnohdy konají i pozdě večer. Premiér neodpočívá ani o víkendu, účastní se mnohých akcí v Praze, regionech či v zahraničí.

Podle bulvárního serveru lékaři měli předsedovi vlády ošetřit zlomeninu. Ayrer nechtěl premiérův zdravotní stav podrobněji komentovat. Uvedl, že Sobotkův program pro příští dny platí. Neruší se mezinárodní setkání ani vnitrostátní schůzky.

Rychlou lékařskou pomoc v minulosti potřebovali i jiní předsedové vlády. V péči lékařů skončil například někdejší premiér Vladimír Špidla (ČSSD), a to kvůli přepracování.

autoři: Michael Švec, ČTK