Babiš poslal Blatnému další vytýkací dopis, kritizuje ho kvůli bamlanivimabu

Premiér Andrej Babiš (ANO) poslal ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) koncem března již nejméně čtvrtý vytýkací dopis během zhruba dvou týdnů. Ministrovi vytkl přísné podmínky pro podávání experimentálního léku na nemoc covid-19 bamlanivimab. Uvedl to server Deník N.

Premiér Andrej Babiš začal s písemnými výtkami ve druhé polovině března. Ministrovi Blatnému prostřednictvím dopisů vytýká údajně malou podporu nových léků na covid-19, a také postup při tendru na testy na covid-19 pro školy nebo strategii boje proti rakovině. Ministerstvo zdravotnictví podle serveru nechtělo poslední dopis komentovat.

Premiér ministra Blatného v dopise z 29. března podle Deníku N žádá, aby ministerstvo umožnilo pacientům léčbu bamlanivimabem v co největší míře. "Snažíte se opravdu přispět k řešení situace ze všech sil i vy z funkce ministra zdravotnictví?" píše premiér. "Očekávám od vás jasnou a stručnou odpověď hodnou ministra zdravotnictví ČR a lékaře, nikoli další slohové cvičení, co nejde a proč to nejde," vyzývá premiér v dopise.

Naráží tím na dřívější dopis, v němž také kritizoval podmínky pro podávání nových léků. "V době, kdy nemáme dostatek vakcín, jste měl vy jako ministr zdravotnictví umožnit indikovaným pacientům léčbu s protilátkami v největší možné míře, k čemuž ovšem podle mých informací nedošlo," psal podle serveru Babiš v prvním dopise z poloviny března.

"Případné změny v indikaci budou odvislé výhradně od výsledku odborných diskusí a analýzy dosavadních zkušeností," sdělila Deníku N mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová k podmínkám pro podávání zmíněných léků.

Nemocnice v Česku mají k dispozici léky proti covidu-19 s tzv. monoklonálními protilátkami bamlanivimab od společnosti Eli Lilly a casirivimab-imedivimab, známý také jako REGN-CoV2, od firmy Regeneron. Mohou je však aplikovat pouze pacientům s vybranými druhy diagnóz.

Odborníci z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která v březnu vznikla při ministerstvu zdravotnictví, podle serveru Novinky.cz doporučili ve čtvrtek zmírnění kritérií pro podávání těchto látek.