Překvapivá tvář po boku Babiše. I Vietnamci v zákulisí se divili, koho měl s sebou

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil oslav vietnamské státnosti. Na uzavřenou akci ho doprovodila jeho dcera Vivien.
Byly doby, kdy premiéra Andreje Babiše na diplomatických akcích zpravidla doprovázela jeho žena Monika. Na uzavřenou oslavu dne vietnamské státnosti ovšem předseda vlády nepřišel se svou chotí, ale s dcerou Vivien Babišovou. Ta překvapila nejednoho vietnamského hosta. „Podívejte se, jak je vysoká,“ glosovali zástupci menšiny její přítomnost. Příchod Babišových zachytil redaktor webu Aktuálně.cz.
Těsně před začátkem oficiálního programu bylo u vchodu do zahrad živo. Přišel totiž nejen klíčový host 81. výročí vietnamské státnosti – premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš – ale také jeho dcera Vivien Babišová. Po dlouhé době tak překvapivě doprovodila svého otce na páteční uzavřené diplomatické akci, tentokrát pod záštitou vietnamského velvyslance Duong Hoai Nama.
„To je jeho dcera, jo? Krásná, podívej se,“ okomentovala příchod Babišové na červeném koberci jedna z pozvaných Vietnamek, která stála za redaktorem Aktuálně.cz. Její kolegyně mezitím lovila v kabelce svůj mobil, aby si nečekanou přítomnost Vivien natočila.
„A jak je vysoká! Dvakrát vyšší než já,“ podotkla s tím, že valná většina hostů v zahradách pražského hotelu Grand Mark je holt menšího asijského vzrůstu.
Předseda vlády se zpravidla objevoval na podobných událostech buď sám, nebo po boku své ženy Moniky Babišové. Ačkoliv premiérský pár loni oznámil odloučení, Babiš se nechal několikrát slyšet, že rozvod není na pořadu dne. Ostatně nedávno byli bok po boku v Ankaře na neformální večeři lídrů u tureckého prezidenta Recepa Tayyip Erdoğana.
Vivien Babišová studovala ve španělské Barceloně magisterský program se zaměřením na ekonomiku a mezinárodní politiku, dříve absolvovala také prestižní Prague British International School. O to větším překvapením byla také pro české hosty, kteří předpokládali, že bude premiérova dcera spíše v zahraničí než na uzavřené diplomatické akci.
Cesta do Vietnamu potvrzena
Sám Babiš ocenil, že mohl mít svou dceru jako doprovod. „Moc rád jsem i s Vivien přijal pozvání na oslavu 81. výročí státnosti Vietnamu. Děkujeme za milé přijetí a skvělou atmosféru. Česko-vietnamské vztahy mají dlouhou tradici a jsem rád, že jsou dnes opravdu na nadstandardní úrovni,“ uvedl předseda vlády.
Ačkoliv Českou republiku a Vietnam dělí tisíce kilometrů, podle Babiše mají oba národy k sobě mnohem blíže, než ukazuje mapa světa. „To nejcennější, co naše země spojuje, jsou lidé. Vietnamská komunita se za desítky let stala respektovanou součástí české společnosti. Její příběh je dnes příběhem lidí, kteří zde pracují, podnikají, studují, zakládají rodiny a vychovávají své děti,“ řekl premiér na pódiu.
Zdůraznil také, že Vietnam je v současnosti nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka v jihovýchodní Asii. Už nyní probíhají spolupráce v průmyslu, energetice, dopravě a dalších oborech. Mimo jiné potvrdil, že letos 15. až 18. listopadu navštíví Vietnam i pracovně v čele početné podnikatelské delegace a s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.
„Chceme rozumně nastavit pracovní migraci pro profese, které česká ekonomika skutečně potřebuje. Je dobře, že naše vztahy nezůstávají jen u deklarací, ale přinášejí konkrétní výsledky a příležitosti na obou stranách. Chceme jednat konkrétně, otevírat nové příležitosti pro české a vietnamské firmy a hlavně posunout naše strategické partnerství zase o další krok dál,“ uvedl Babiš na závěr.
Okamura promluvil i vietnamsky
Před publikem pak s podobným projevem vystoupil také předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. I on potvrdil, že se chystá do Vietnamu, na rozdíl od předsedy vlády ale soukromě.
„Bude to v lednu příštího roku, takže se také moc těším – hlavně na vietnamské jídlo. Phở (vietnamská polévka, pozn. red.) mám velmi rád a pravidelně si ho objednávám. Vaše Excelence, dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě jednou popřál vietnamskému lidu mír, prosperitu a úspěšnou budoucnost,“ navázal předseda dolní komory a na konci svého projevu zmínil několik základních slovíček ve vietnamštině.
Vládní politici nebyli jediní, kdo se objevil na slavnostní recepci. Na uzavřenou akci dorazil budoucí velvyslanec ve Vietnamu Lukáš Kaucký, lidovecký poslanec Hayato Okamura, také někdejší šéf KSČM Vojtěch Filip a další současné či bývalé tváře české politické scény. Nechyběla ani Tünde Bartha, šéfka Úřadu vlády.