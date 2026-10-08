„To nehorší město!“ Slavné lázně trpí, místní lidé podali překvapivé svědectví

Richard Kubíček se v barvách Člověka v tísni věnuje už řadu let lidem v těžké sociální situaci na Karlovarsku.
Lidé, kteří pracují s lidmi v obtížné sociální situaci, upozorňují, že se počet takových lidí zvyšuje a stále častěji jde o jednotlivce a rodiny, které ještě nedávno normálně fungovaly. Aktuálně.cz se o tom přesvědčilo, když vyrazilo do Karlových Varů a Kraslic. Odborníci přitom volají po tom, že komunálním politikům musí s problémy v regionech pomoci vláda a parlament.
„Je to hrozné město. To nejhorší!“ rozčiluje se paní Zuzana a je na ní vidět, že svá slova myslí naprosto vážně. V místě, kde se nachází, možná taková kritika až tak nepřekvapí, protože má na starosti záchodky pod supermarketem na autobusovém nádraží a zrovna u vchodu do nich se pustila do nadávání.
Co by ale mohlo mnohé překvapit, je to, o kterém městě mluvila. Tím „hrozným městem“ myslela samotné Karlovy Vary. Vyhlášené lázeňské město, známé daleko za hranicemi, které například při procházce hlavními ulicemi působí skutečně lákavě až magicky. „Ano, pro turisty je to vyhlášené město, ale co my, kteří tady žijeme? Pro nás tady nic není,“ pokračovala ve svém nadávání.
Když ji shodou náhod zaslechl reportér Aktuálně.cz a dal se s ní do řeči, vysvětlovala, že podle ní není vůbec jednoduché sehnat ve městě a okolí dobře placenou práci na stálý úvazek, stejně jako je stále obtížnější dostat se k lékařské péči nebo k bydlení za přijatelný nájem.
Někdo by mohl namítnout, že šlo o stesky ženy, které se ocitla v horším sociálním postavení, jenže následující povídání s dalšími příchozími mělo pro někoho možná překvapivý výsledek – dávali paní Zuzaně za pravdu.
„Já pracuji v nemocnici na infekčním a vím, že doktorů ubývá a lidé musí čekat na některá vyšetření stále delší dobu. A pokud jde o platy, jsou nízké, vůbec neodpovídají tomu, jak se všechno zdražilo,“ tvrdila zdravotní sestra a další žena poukazovala na vysoké nájmy v bytech. „S bydlením je to hrozné. Není vůbec jednoduché se dostat k bydlení,“ posteskla si.
Zásadní je tady práce s dětmi a mládeží, říkají sociální pracovníci
Že se situace zhoršuje, vyplývá i z rozhovoru s Richardem Kubíčkem, který je v Karlovarském kraji koordinátorem pro terénní programy a odborné sociální poradenství Člověka v tísni.
„V poslední době se nám stává, že za námi chodí lidé s žádostí o pomoc, kteří by ještě před pár lety za námi vůbec nepřišli. Jejich sociální, a hlavně ekonomická situace se zhoršuje. Nabrali si půjčky, kdy na to ještě měli, ale po zdražení plynu a nájmů se dostávají do situací, kdy potřebují pomoc,“ potvrzuje Kubíček, který upozorňuje, že takoví lidé navíc netuší, jak se k pomoci dostat.
„Přicházejí další a další lidé, a jsou to i lidé z majority. Problémy se už netýkají jen sociálně vyloučených, kteří žijí na krajích měst nebo v ubytovnách, ale i běžných lidí z paneláků, s klidem to mohou být zrovna vaši sousedi, kteří zjistili, že už to nedávají,“ vysvětluje Kubíček.
Podle něho se ozývají hodně senioři a seniorky, zejména pokud se ocitli sami po úmrtí partnera. „Už nejsou schopni svou ekonomickou sociální situaci dál táhnout. Častěji se na nás obracejí i rodiny s více dětmi,“ pokračuje s tím, že nový systém vyplácení sociálních dávek některé příjemce o část peněz připravil. „Doufáme, že novela to trochu zlepší a tito lidé budou klidnější a jistější,“ uvedl v narážce na to, že ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka nyní přišel s rozšířením možností, jak získat více peněz na sociálních dávkách.
Co zůstává velkým problém v řadě míst Česka, a tedy i na Karlovarsku, jsou obchodníci s chudobou – tedy majitelé bytů, kteří je pronajímají za velmi vysoký nájem často lidem v obtížné sociální situaci. Přestože za minulé vlády Petra Fialy sněmovna schválila snížení peněz od státu pro tyto „obchodníky“, stále musí nájemníci platit s pomocí státu vysoké nájmy.
„Nejsou to solidní pronajímatelé bytů, dál zvyšují nájmy nebo tlačí na nájemníky, aby se vystěhovali. Aby potom byty pronajali za ještě víc peněz jiným nájemníkům. Nebo je nutí, aby podepisovali dodatky, ve kterých jdou nájmy hrubě nahoru,“ přibližuje realitu každodenního života řady lidí tento sociální pracovník Člověka v tísni.
Nejde přitom zdaleka jen o Karlovy Vary, z nich je možné vyrazit hned do několika míst, ve kterých žijí mimo jiné i lidé s velmi nízkou životní úrovní. Mezi ta místa patří například Kraslice, které na první pohled nevypadají nijak špatně. Naopak centru obce dominuje krásná radnice s kostelem a řadou stromů.
Příjemný dojem umocňují rozhovory s některými místními, kteří si život ve městě pochvalují. Jak se následně ukáže, mají například dobře placenou práci v blízkém Německu nebo také v továrně, která je ještě na české straně. „Když člověk chce, může si tam vydělat a potom si docela užívat života. Máme tady všude krásnou přírodu, takže je kam vyrazit,“ svěřila se Aktuálně.cz mladá maminka.
Ovšem město má i svou „druhou tvář“. Ať už jde o místní ubytovnu, ve které žije řada rodin v sociálně obtížných podmínkách, nebo také o lidi, kteří nemají sociální problémy, ale stěžují si na špatné dopravní spojení i zhoršující se zdravotní péči. O to důležitější je sociální práce, které se tady věnuje hned několik nadšenců.
„Narážíme tady na spoustu potíží. Rodiče kvůli péči o děti často marně hledají práci na jednosměnný, ranní provoz. Není tady celkově moc práce, zvyšují se náklady na bydlení, chybí více lékařů a spousta lidí řeší dojíždění do okolních měst,“ říká Veronika Hřebejková, která pracuje pod radnicí jako sociální pracovnice a působí také v místním klubu Šnek.
Přidává se k ní také Jan Sebján, který je mužem hned několika řemesel a činností. Kromě toho, že pomáhá se sociální prací a ve volném čase pracuje i jako dřevorubec, je zároveň ředitelem Farní charity Sokolov. „Velkým problémem je odliv mladých lidí, kteří odcházejí nejen z města, ale také z Karlovarského kraje. Do toho nedostupnost bydlení a skutečně nedostatek práce,“ souhlasí s kolegyní a společně dodávají, že tíživým problémem je i vzpomínaný obchod s chudobou.
Za velmi důležitou považují práci s dětmi, ať už ve škole, nebo právě ve volném čase, třeba zrovna v klubu Šnek, nebo nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež.
„Velmi důležitá je individuální podpora. Každý žák a rodina potřebují něco jiného. Velmi důležité jsou i sociální pedagogové ve školách,“ upozorňuje Hřebejková, jejímž slovům přikyvuje Jan Jiroušek, který vede toto nízkoprahové zařízení a je pracovníkem Člověka v tísni. „Snažíme se být pro mladé lidi oporou. Motivujeme je, aby se vzdělávali, aby aktivně trávili volný čas,“ avizuje Jiroušek.
I při rozhovoru s touto trojicí ale člověka zaujme to, že přes všechny problémy mluví o Kraslicích a okolí velmi hezky a pro někoho možná paradoxně zvou zájemce o život v jejich městě.
„Kraslicko je to nejlepší místo pro práci, kterou dělám. Ať se sem, nebo jinde do našeho kraje lidé přestěhují, nám se tady, jsou tady skvělí lidé. Mě to s lidmi prostě baví,“ říká nadšeně Jan Sebján. A podobně se tváří a mluví také Veronika Hřebejková a Jan Jiroušek. „Vidím to jaké své poslání. Jako práci snů,“ vyznává se Jiroušek. „Určitě přijeďte za námi,“ dodává Hřebejková.