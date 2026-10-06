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Domácí

Další důkaz velké politické změny. Babiš dostal dotaz na Pavla, reakce byla překvapivá

Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
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Andrej Babiš překvapil. V úterý v Brně na mítinku své strany byl jedním z místních dotázán na Petra Pavla, kromě jiného kvůli tomu, že se prezident teď o víkendu zřejmě nezúčastní komunálních voleb. Babiš to ale odmítl komentovat. A připomněl, že Petr Pavel dostal hlasy od většiny voličů.

Volební mítink hnutí ANO v Brně přilákal několik stovek lidí. Premiér Babiš tu na dotaz jednoho z místních občanů odpověděl, že prezidenta zvolila většina voličů a hnutí ho komentovat nebude.
Volební mítink hnutí ANO v Brně přilákal několik stovek lidí. Premiér Babiš tu na dotaz jednoho z místních občanů odpověděl, že prezidenta zvolila většina voličů a hnutí ho komentovat nebude.Foto: Aktuálně.cz – Vratislav Dostál
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Ještě před několika měsíci by si Andrej Babiš nejspíš smlsnul na tom, že se Petr Pavel nezúčastní víkendových voleb. V úterý v Brně ale potvrdil, že na něj v danou chvíli útočit nemíní. „Pan prezident byl zvolený většinou voličů a my ho komentovat nebudeme.“ Tak Babiš reagoval na dotaz z publika.

Poněkud překvapivá reakce premiéra potvrzuje změnu jeho strategie ve vztahu k Petru Pavlovi. Během prvních šesti měsíců letošního roku byly jejich vztahy na bodu mrazu. A bude zajímavé sledovat, jak dlouho vydrží Petra Pavla nekomentovat – vždyť termín příští prezidentské volby se blíží.

Předvolební mítink hnutí ANO v Brně. Návrh z publika, aby hnutí nominovalo jako prezidentského kandidáta Alenu Schillerovou či Karla Havlíčka, tu premiér Babiš odmítl. „Potřebujeme je ve vládě,“ řekl.
Předvolební mítink hnutí ANO v Brně. Návrh z publika, aby hnutí nominovalo jako prezidentského kandidáta Alenu Schillerovou či Karla Havlíčka, tu premiér Babiš odmítl. „Potřebujeme je ve vládě,“ řekl.Foto: Aktuálně.cz – Vratislav Dostál

Což je téma, se kterým souvisel jiný pozoruhodný dotaz z publika na premiéra. Hnutí ANO totiž stále váhá, koho ve volbách na Hrad podpoří, a jeden z jeho příznivců Babiše vyzval, aby jeho ANO nominovalo Karla Havlíčka nebo Alenu Schillerovou. Babiš to ale rázně odmítl: „Potřebujeme je ve vládě.“

Jinak to byla v úterý v Brně klasická předvolební akce hnutí ANO. A je třeba zdůraznit, že do jihomoravské metropole dorazily všechny jeho „hvězdy“. Kromě Babiše vystoupila Alena Schillerová, Karel Havlíček, Aleš Juchelka nebo kandidát na primátora Václav Trojan. A také jejich projevy byl standardní.

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Babiš zmínil boj s migrací nebo drogami. Vrátil se ke schodku státního rozpočtu nebo k tomu, že jeho vláda plánuje investovat do zdravotnictví a dopravy. Premiér se také obul do médií a řekl, že nedorazí na předvolební superdebatu lídrů České televize. Jak je jeho zvykem, Babiš volně přecházel od tématu k tématu, jeho projev byl improvizací.

Na úterním mítinku ANO v Brně nechyběla ani ministryně Alena Schillerová.
Na úterním mítinku ANO v Brně nechyběla ani ministryně Alena Schillerová.Foto: Aktuálně.cz – Vratislav Dostál

Kromě jiného, což je také pravidlem, se obul do své konkurence a lidem, kterých na akci dorazilo několik stovek, sdělil, že ODS – nejen v Brně – „pouze kradla“. A ještě jedna věc zaujala: nejen Babiš opakovaně řekl, že by bylo dobré, aby vedení Brna spolupracovalo s vládou. Jako by naznačoval, že nutnou podmínkou je, aby součástí příští koalice bylo také jeho ANO.

Brněnská předvolební akce hnutí ANO přilákala stovky lidí.
Brněnská předvolební akce hnutí ANO přilákala stovky lidí.Foto: Aktuálně.cz – Vratislav Dostál

To ale není jisté. I kdyby hegemon české politiky v Brně komunální volby o víkendu vyhrál, může se vcelku realisticky stát, že skončí v opozici. Zástupci ODS, která zde kandiduje s TOP 09, stejně jako aliance lidovců a Starostů a nezávislých, zde totiž deklarují, že pro ně je spolupráce s hnutím ANO vyloučená. Hnutí ANO navíc v Brně vůbec nemá jisté, že volby vyhraje.

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