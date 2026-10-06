Další důkaz velké politické změny. Babiš dostal dotaz na Pavla, reakce byla překvapivá

Andrej Babiš překvapil. V úterý v Brně na mítinku své strany byl jedním z místních dotázán na Petra Pavla, kromě jiného kvůli tomu, že se prezident teď o víkendu zřejmě nezúčastní komunálních voleb. Babiš to ale odmítl komentovat. A připomněl, že Petr Pavel dostal hlasy od většiny voličů.
Ještě před několika měsíci by si Andrej Babiš nejspíš smlsnul na tom, že se Petr Pavel nezúčastní víkendových voleb. V úterý v Brně ale potvrdil, že na něj v danou chvíli útočit nemíní. „Pan prezident byl zvolený většinou voličů a my ho komentovat nebudeme.“ Tak Babiš reagoval na dotaz z publika.
Poněkud překvapivá reakce premiéra potvrzuje změnu jeho strategie ve vztahu k Petru Pavlovi. Během prvních šesti měsíců letošního roku byly jejich vztahy na bodu mrazu. A bude zajímavé sledovat, jak dlouho vydrží Petra Pavla nekomentovat – vždyť termín příští prezidentské volby se blíží.
Což je téma, se kterým souvisel jiný pozoruhodný dotaz z publika na premiéra. Hnutí ANO totiž stále váhá, koho ve volbách na Hrad podpoří, a jeden z jeho příznivců Babiše vyzval, aby jeho ANO nominovalo Karla Havlíčka nebo Alenu Schillerovou. Babiš to ale rázně odmítl: „Potřebujeme je ve vládě.“
Jinak to byla v úterý v Brně klasická předvolební akce hnutí ANO. A je třeba zdůraznit, že do jihomoravské metropole dorazily všechny jeho „hvězdy“. Kromě Babiše vystoupila Alena Schillerová, Karel Havlíček, Aleš Juchelka nebo kandidát na primátora Václav Trojan. A také jejich projevy byl standardní.
Babiš zmínil boj s migrací nebo drogami. Vrátil se ke schodku státního rozpočtu nebo k tomu, že jeho vláda plánuje investovat do zdravotnictví a dopravy. Premiér se také obul do médií a řekl, že nedorazí na předvolební superdebatu lídrů České televize. Jak je jeho zvykem, Babiš volně přecházel od tématu k tématu, jeho projev byl improvizací.
Kromě jiného, což je také pravidlem, se obul do své konkurence a lidem, kterých na akci dorazilo několik stovek, sdělil, že ODS – nejen v Brně – „pouze kradla“. A ještě jedna věc zaujala: nejen Babiš opakovaně řekl, že by bylo dobré, aby vedení Brna spolupracovalo s vládou. Jako by naznačoval, že nutnou podmínkou je, aby součástí příští koalice bylo také jeho ANO.
To ale není jisté. I kdyby hegemon české politiky v Brně komunální volby o víkendu vyhrál, může se vcelku realisticky stát, že skončí v opozici. Zástupci ODS, která zde kandiduje s TOP 09, stejně jako aliance lidovců a Starostů a nezávislých, zde totiž deklarují, že pro ně je spolupráce s hnutím ANO vyloučená. Hnutí ANO navíc v Brně vůbec nemá jisté, že volby vyhraje.
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