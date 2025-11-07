Domácí

Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 2 hodinami
Jan Kalvoda v roce 1996 rezignoval na funkci ministra spravedlnosti jen kvůli tomu, že nebyl JUDr. a psal si titul před jménem. Nebyla v tom od něj přitom žádná tendence se povyšovat, vzpomíná někdejší ministr vnitra, advokát Tomáš Sokol. "Ten standard byl někde jinde. Jestli je to dobře nebo špatně, to ať si posoudí každý sám.“
Spotlight Aktuálně.cz - Tomáš Sokol. | Video: Tým Spotlight

Řada trestních kauz, které začínaly rezignací politika, nebo vydáním k trestnímu stíhání a následnou rezignací, se ale nakonec ukázala jako nepodložená, uznává. "Stále mám před očima paní doktorku Parkanovou, ale nebyla jediná."

Pokud by Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání, nedá se výsledek soudu předvídat, myslí si host Zuzany Tvarůžkové. Není to tak, že by soud dospěl k nějakému závěru a soudce nižší instance mu "to má jenom vyřídit".

"Soudce může mimo jiné prohlásit, že se to nesrovnává s jeho svědomím." Podle Sokola se v případě Čapí hnízdo můžou české soudy dostat do smyčky, ze které nevidí východisko a je tak možné, že případ znovu skončí u Ústavního soudu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:50 Jak se podle Sokola od začátku 90. let proměnilo vnímání možného a nemožného v politice? Proč dnes samotné vyšetřování není automatická stopka? Co říká na to, že je podle Andreje Babiše jeho kauza politický proces na objednávku?

04:50-09:31 Je pro policisty nebo státní zástupce "ulovit politika" bráno jako symbol úspěchu? Mají být politici připraveni na to, že je bude dohánět minulost? Jak závažné jsou výroky a projevy Filipa Turka z hlediska politiky a práva?

09:31-15:11 Jak složité je právně prokázat, zda někdo hajloval a s jakým úmyslem? Diskvalifikuje takové jednání člověka z funkce ministra? Jak citlivé a důkazně náročné jsou starší případy obvinění ze znásilnění a co v nich může hrát roli?

15:11-21:28 Jakou roli má sehrát sněmovna při rozhodování o vydání poslanců k trestnímu stíhání? Má politik přijmout a umožnit své vydání? Brání něco tomu, aby byl i pravomocně odsouzený politik předsedou vlády?

21:28-26:37 V jak složité právní situaci je Andrej Babiš po verdiktu vrchního soudu a co z toho plyne pro městský soud? Co Babiše u soudu čeká, pokud bude vydán k trestnímu stíhání?

26:37-31:38 Oslabuje délka Babišovy kauzy víru lidí ve spravedlivý proces? Jak může Babiš vyřešit střet zájmů vůči Agrofertu tak, aby to bylo skutečně transparentní? Jak Tomáš Sokol snáší, že se do politiky dál prosazují lidé s vazbami na bývalou KSČ či její ideové následovníky?

 
Mohlo by vás zajímat

První velká bitva: Babišova muže volil i Fialův tábor, debakl Pirátů a volná místa

První velká bitva: Babišova muže volil i Fialův tábor, debakl Pirátů a volná místa

Umíněný Stanjura. Konečně prozradil, proč odmítá Babišovi poslat rozpočet

Umíněný Stanjura. Konečně prozradil, proč odmítá Babišovi poslat rozpočet

Okamura nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy sněmovny. Ale stejně tam vlaje

Okamura nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy sněmovny. Ale stejně tam vlaje

Ve Zlatých Horách leží v zemi nevytěžené zlato za 30 miliard korun

Ve Zlatých Horách leží v zemi nevytěžené zlato za 30 miliard korun
domácí Aktuálně.cz Obsah Tomáš Sokol advokát Čapí hnízdo Andrej Babiš Filip Turek Tomio Okamura trestní stíhání Ústavní soud Ministerstvo spravedlnosti ČR Přehled zpráv

Právě se děje

před 4 minutami
Nenechte si ujít: Sci-fi s vtipnou androidkou či umělecký pohled z kabiny tramvaje
Přehled

Nenechte si ujít: Sci-fi s vtipnou androidkou či umělecký pohled z kabiny tramvaje

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Postřeh: Jsme na konci liberální demokracie

před 4 minutami

Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak

Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
32:45
před 32 minutami
Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, Írán žádá zrušení sankcí, tvrdí Trump

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, Írán žádá zrušení sankcí, tvrdí Trump

Rada bezpečnosti OSN v těchto dnech zahajuje jednání o rezoluci týkající se zřízení Mezinárodních bezpečnostních sil (ISF) v Pásmu Gazy.
před 38 minutami
Tesla schválila desetiletý plán odměn pro Muska, přijde si až na 878 miliard dolarů

Tesla schválila desetiletý plán odměn pro Muska, přijde si až na 878 miliard dolarů

Akcionáři podpořili Muskovu vizi přeměny výrobce elektromobilů na giganta v oblasti umělé inteligence (AI) a robotiky.
před 1 hodinou
Létající popelnice? K fotbalu to patří, tvrdil kapitán Sigmy. K fanouškům ani nešel

Létající popelnice? K fotbalu to patří, tvrdil kapitán Sigmy. K fanouškům ani nešel

Zápas Olomouce na půdě arménského FC Noah byl zhruba v polovině první půle přerušen kvůli potyčkám mezi tábory příznivců obou týmů.
před 1 hodinou
Od WhatsAppu k závislosti. Jak digitální svět láká a ničí české seniory

Od WhatsAppu k závislosti. Jak digitální svět láká a ničí české seniory

S pohodlím a radostí z propojení přichází i nebezpečí: digitální závislost už není jen problém teenagerů.
Další zprávy