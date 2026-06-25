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Domácí

Překvapený primátor Karviné se přihlásil na policii. Hned po návratu z Chorvatska

ČTK

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostavil na policii po návratu z dovolené v Chorvatsku. Pátrání po něm skončilo. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Primátor Karviné Jan Wolf na snímku z letošního března
Primátor Karviné Jan Wolf na snímku z letošního březnaFoto: ČTK – Jaroslav Ožana
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Vyhlášení pátrání Wolfa překvapilo. Minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) minulý rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V říjnových komunálních volbách se chystá naopak svou funkci obhajovat.

Připravujeme podrobnosti…

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