Překvapení v soutěži. Uspěla města s nedobrou pověstí. „To už odvál čas,“ tvrdí vítězný primátor

Dveře má kanceláře jsou trvale otevřené, říká vítězný primátor Liberce Jaroslav Zámečník k prvnímu místu v soutěži Transparentní Česko.
Ještě nedávno se radnice v Liberci dobrou pověstí zrovna nepyšnila. Mluvilo se o různých podezřelých zakázkách, neprůhlednosti jejich výběru a o známostech. Situace se začala měnit s příchodem primátora Jaroslava Zámečníka, který si nyní dokonce převzal ocenění za nejvíce transparentní radnici v České republice. Naopak nejhůř dopadla radnice v Mladé Boleslavi, která má špatnou pověst už léta.
Působilo to opravdu nezvykle. Trojice mužů, která mluvila na vyhlášení výsledků soutěže Transparentní Česko 2026, přiznávala, že má v transparentnosti svých radnic a úřadů stále nedostatky. Že by chtěli vylepšit to či ono, že se leccos nedaří.
Kdo by je poslouchal a neznal souvislosti, ten by si řekl: Na kterém místě skončili, když jsou tak kritičtí?
Jenže verdikt poroty sdružení Oživení, který se opíral o podrobnou analýzu otevřenosti několika desítek radnic, byl jasný. Sebekritika trojice vítězů tak jen dokazuje, že neustále pracují na dalším zlepšování.
„Já práci Oživení sleduji už několik let, když jsme byli v minulosti ohledně veřejných zakázek v soutěži Oživení až na 40. místě. Strašně mě to mrzelo,“ vyprávěl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. V ruce přitom držel cenu za 1. místo. A mluvil o tom, jak považuje za důležité, aby radnice byly co nejvstřícnější.
O krok před ostatními
„Dveře mojí kanceláře jsou trvale otevřené. Pracovníci vidí, s kým se setkávám, s kým mluvím, o čem mluvíme. Transparentnost radnice je důležitá, protože na nás vytváří tlak, abychom dokázali různé věci co nejlépe připravit a poté před veřejností obhájit,“ pokračoval Zámečník.
„Jeho“ Liberec přitom neměl v minulosti nijak dobrou pověst. Policie v minulosti pracovala na několika kauzách v souvislosti s veřejnými zakázkami. Hodně se psalo také o propojení radnice s jednou z místních stavebních firem.
„V minulosti se říkalo Liberci různě kvůli propojení stavební lobby s vedením radnice, ale to už je dávno,“ tvrdí primátor.
O tom, že je jeho radnice o několik kroků před ostatními, svědčí i to, jakým způsobem dělají v Liberci radniční zpravodaj. Na starosti ho mají profesionální novináři, kteří se drží profesních zásad, jako je nezávislost a objektivita.
„Zpravodaj je naše perla, tito novináři si na novinářskou etiku a čest dávají opravdu pozor. Kolikrát i mně jako primátorovi řeknou: Toto vám uveřejňovat nebudeme. A já to uznám, protože mám respekt k jejich práci,“ řekl primátor Liberce.
Radniční zpravodaje propagují vedení měst
Jak špatně to vypadá v Česku s radničními zpravodaji, ukazuje zjištění Oživení. Ve většině jejich redakčních rad nemá opozice žádného zástupce a v 60 procentech mají výraznou převahu koalice, které na radnicích vládnou.
Ve většině měst tak drží kontrolu nad obsahem zpravodaje vedení měst, které se místo objektivního informování občanů zaměřuje na vytváření pozitivního obrazu vedení.
„Radniční zpravodaje nemohou plnit roli vyváženého informačního zdroje, pokud jejich obsah ovlivňují politici, o jejichž práci mají informovat. Tento problém je o to závažnější, že v regionech často chybí jiná nezávislá média,“ upozorňuje analytička organizace Oživení Marie Krutišová s odkazem na detailní hodnocení měst.
Uspěly i Praha a Žďár nad Sázavou
Na druhém místě za Libercem skončila Praha, což komentovala sama předsedkyně Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová. „Jsme rádi, že tady máme zástupce našeho hlavního města a magistrátu, který nemá úplně dobrou pověst.“
Zároveň ale ocenila, že tajemník Magistrátu hl. m. Prahy Tomáš Havel se snaží úřad otevírat. „Mě to ocenění příjemně překvapilo. Máme výhodu, že máme celkem kvalitní úřednický aparát,“ uvedl samotný Havel.
Velkou radost měl také třetí v pořadí – starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Zvláště když šéfka Oživení uvedla, že Žďár se věnuje transparentnosti dlouhodobě a je snad jediný, kdo má strategii transparentnosti.
Přesto i Mrkos přiznával nedostatky. „Když jsem viděl prezentaci výsledků, tak jsem začal propadat depresi, v čem se musíme ještě zlepšit,“ prohlásil.