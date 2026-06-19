Překvapení, „tetka Alenka“ promluvila vietnamsky. Naznačila, co chce s menšinou řešit

Alena Schillerová zvé vietnamskou komunitu na odborný seminář se zástupci Ministerstva financí, Celní správy a Finanční správy.
„Xin chào!“ překvapila vietnamským pozdravem ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) ve videu, které zveřejnilo ministerstvo financí. Šéfka státní kasy tím lákala podnikatele jedné z nejpočetnějších menšin v Česku na páteční setkání v brněnské tržnici Vinamo, kde jim chce vysvětlit plánované legislativní změny. Chybět nebude ani diskuse o návratu EET či projektu Kobra 26.
Není to přitom zdaleka poprvé, co ministryně financí promluvila k vietnamské menšině. Mezi zástupci této komunity se objevuje překvapivě často, stejně jako další politici z vládního hnutí ANO. Video, které sdílel její resort, ale překvapivě nezačalo v češtině.
„Xin chào! Ráda bych pozdravila vietnamskou komunitu v České republice, zejména podnikatele, majitele obchodů a restaurací, provozovatele služeb a všechny, kteří zde podnikají, pracují a žijí,“ odstartovala ministryně video doplněné o vietnamské titulky.
„V nadcházejícím období bude důležité sledovat řadu informací a změn, které se týkají podnikání. Mezi hlavní témata patří EET 2.0, DPH, daně, celní oblast, export a import, projekt Kobra 26 a další nové legislativní změny,“ vyjmenovala Schillerová.
Proto společně se zástupci vietnamské komunity připravuje setkání, na kterém chce podnikatelům vysvětlit nová pravidla a chystané změny, které by mohly mít vliv na jejich byznys. Dopoledního semináře se zúčastní nejen Schillerová, ale také zástupci celníků a finanční správy.
„Cô Alena“? Je dobře, že promlouvá k menšině
„Setkání se uskuteční 19. června ve Vinamu v Brně. Kapacita je omezená, proto prosíme o předchozí registraci prostřednictvím Czech Viet. Těšíme se na setkání s vámi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!“ řekla na závěr šéfka státní kasy ve vietnamštině, byť s poněkud lámaným akcentem.
Snahu političky komunikovat v jejich rodném jazyce představitelé vietnamských podnikatelů ocenili. „Vietnamština je těžká, sami mnozí z nás neumíme perfektně česky. Přijde mi sympatické, že se pokusila o vietnamský pozdrav a věnuje čas vysvětlování změn, takže to vnímám pozitivně,“ řekla Aktuálně.cz prodavačka Pham Thi Hoai, která provozuje večerku v Praze 4.
Když se před deseti lety zaváděla první vlna EET, neměla z toho příliš radost. Teď alespoň z kusých informací soudí, že jí návrat elektronické evidence tržeb už nebude činit žádné větší problémy. „Už jsme tu EET jednou měli, tak se přizpůsobíme novým podmínkám,“ poznamenala k plánům Schillerové, které přezdívá „cô Alena“ (tedy „paní“ nebo „teta“ Alena), stejně jako řada Vietnamců. Někdy i zdrobněle „Alenka“.
Nguyen Manh Tung, spoluzakladatel organizace Czech Viet a zvláštní zmocněnec Hospodářské komory pro Vietnam, rovněž ocenil, že se Schillerová nebála otevřenější komunikace mezi současnou vládou a početnou menšinou s kořeny v jihovýchodní Asii.
Ne všichni jsou bezproblémoví
„Nemyslím si, že je důležitá dokonalá výslovnost, ale gesto a zájem komunikovat s komunitou. Takové kroky pomáhají bourat bariéry a ukazují, že vietnamská komunita je vnímána jako přirozená součást české společnosti. Dle reakcí je vidět, že mnoho Vietnamců její pokus ocenilo,“ řekl zmocněnec redaktorovi Aktuálně.cz.
V brněnském Vinamu se ovšem má odehrát mnohem více než jen výměna názorů na znovuzavedení EET. V programu je mimo jiné podpis memoranda o spolupráci mezi ministerstvem financí, Česko-vietnamským vzdělávacím institutem a Asociací mladých vietnamských podnikatelů.
„Cílem je ukázat skutečný obraz vietnamské komunity. Vietnamci jsou dnes jednou z nejlépe integrovaných menšin v České republice. Desítky tisíc lidí vietnamského původu zde podnikají, vytvářejí pracovní místa, platí daně a aktivně se podílejí na rozvoji české ekonomiky i společnosti,“ uvedl Nguyen Manh Tung.
Jedním dechem ovšem dodává, že ne všichni jeho krajané jsou bezproblémoví, i ve vietnamské komunitě dochází k porušování zákonů. To pak vrhá na celou menšinu nepříliš příznivé světlo. Proto se chce opětovně zapojit do osvěty, stejně jako během první vlny elektronické evidence tržeb.
„Byla by škoda posuzovat celou komunitu podle její malé části. Chceme proto ukazovat pozitivní příklady, podporovat odpovědné podnikání a posilovat důvěru mezi státem, veřejností a menšinou. Vietnamští podnikatelé dnes fungují úplně jinak než před dvaceti lety. Už během zavádění první vlny EET v letech 2016 a 2017 bylo vidět, že mají zájem se o nových pravidlech dozvědět,“ doplnil na závěr s tím, že většina obchodníků je nyní technicky výrazně připravenější než v minulosti.