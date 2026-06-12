Překvapení, které od Slavie nikdo nečekal. Do svých řad povolala generála Komorouse

Po divokém dění na stadionu Slavie sehnalo vedení klubu posilu, která má zajistit bezpečnost v kotli. Představenstvu bude radit bývalý šéf policejní ochranky – generálmajor ve výslužbě Jiří Komorous. Informaci potvrdily zdroje redakce Aktuálně.cz uvnitř Ochranné služby PČR. „Ve spolupráci s ním je nastavován nový bezpečnostní rámec opatření na stadionu,“ sdělila také pro TN.cz i SK Slavia Praha.
Květnové derby v Edenu, které přerušily výtržnosti domácích fanoušků ze severní tribuny, zvedlo nejednoho fotbalového nadšence ze židle. Slavia už dříve slíbila, že se bezpečnosti na stadionu bude v nejbližší možné době věnovat, nikdo ale zřejmě nečekal, že vsadí na bývalého elitního policistu, jehož útvarem zmítaly četné kauzy.
Novým bezpečnostním poradcem představenstva klubu je totiž bývalý šéf Ochranné služby PČR Jiří Komorous. Informaci potvrdily redakci Aktuálně.cz policejní zdroje.
„Ano, pokud vím, tak bude Slavii radit s bezpečností. Za mě proč ne, už je v civilu a může si dělat, co chce. I když je to teda kombinace, kterou jsem nečekal, ale asi bude mít větší klid než tady,“ řekl redakci jeden z aktivních policejních ochránců. Obdobně mluvili další příslušníci útvaru, který se stará o bezpečnost politických špiček i velvyslanců.
Zákon mu dal stopku kvůli věku
Že je Komorous opravdu v dresech Slavie, pak potvrdil i klub pro web TN.cz. „Novým bezpečnostním poradcem představenstva je generálmajor Jiří Komorous, bývalý velitel Ochranné služby Policie ČR. Ve spolupráci s ním je nastavován nový bezpečnostní rámec opatření na stadionu,“ sdělila SK Slavia Praha.
Komorous skončil v čele elitního policejního útvaru na konci loňského roku. Kvůli svému věku mu zákon nedovolil pokračovat dál v pozici šéfa OS PČR, jeho post tak letos na jaře převzal Jan Koníř, někdejší náměstek ředitele pražské policie. Více jsme o personální změně psali zde.
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