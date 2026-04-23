Přeskočit na obsah
Benative
23. 4. Vojtěch
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

"Překročil jste rychlost, zaplaťte pokutu online". Policie varuje před dalším podvodem

ČTK

Policisté varují před novou vlnou podvodných SMS zpráv, v nichž se odesílatelé vydávají za policii. Snaží se příjemce přimět k zadání citlivých údajů z platební karty. Policie to uvedla na síti X. Doporučuje, aby lidé neotevírali připojený odkaz a aby SMS zprávu nahlásili svému operátorovi.

Ilustrační foto. Foto: Policie ČR
Zpráva přijde od e-mailové adresy, nikoliv od telefonního čísla. Odkaz vede na falešný portál napodobující stránky státní správy. Snaží se adresáta přimět například zaplatit údajnou pokutu za překročení rychlosti. "Na platební bráně může být uvedena částka v Kč, ale je odečtena v jiné měně. Navíc mohou být údaje z platební karty dále zneužívány," uvedli policisté.

Nahlásit zprávu svému operátorovi lze jejím přeposláním na jednotnou linku 7726 nebo prostřednictvím funkce Nahlásit. Policie také doporučuje, aby lidé varovali své okolí.

Podobné pokusy o podvod se pravidelně opakují. Loni například policisté varovali před SMS zprávami, které vypadaly, že jsou rozesílány z linky 158. Příjemci sdělovaly, že na něj bylo podáno trestní oznámení a snažily se ho rovněž donutit otevřít připojený odkaz.

Podle policie jde o takzvaný spoofing, tedy sofistikovanou formu podvodu, kdy podvodník falšuje identitu třetí strany a působí často velmi důvěryhodně. Snaží se tak získat neoprávněně cizí finanční prostředky nebo třeba osobní data.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
FILE PHOTO: Illustration shows Paramount and Warner Bros logos

Hollywoodská fúze za 2,3 bilionu: Paramount převezme svého rivala

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun). Informovaly o tom agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.

Decroix Fiala

Než si začala s expremiérem Fialou, řekla to Kupkovi. Decroix zkouší nového parťáka – influencera

I když se oba pohybují kousek od sebe už několik let, až teď to začínají dávat dohromady. Možná na jedenkrát, ale spíše na vícekrát a nejenom na sociálních sítích. Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala a exministryně spravedlnosti Eva Decroix odvysílali na internetu první politicko-zábavný přenos s názvem: SPOLU ŽIVĚ! Poodhalili své soukromí, ale následně mluvili hlavně o politice.

