"Překročil jste rychlost, zaplaťte pokutu online". Policie varuje před dalším podvodem

Policisté varují před novou vlnou podvodných SMS zpráv, v nichž se odesílatelé vydávají za policii. Snaží se příjemce přimět k zadání citlivých údajů z platební karty. Policie to uvedla na síti X. Doporučuje, aby lidé neotevírali připojený odkaz a aby SMS zprávu nahlásili svému operátorovi.
Zpráva přijde od e-mailové adresy, nikoliv od telefonního čísla. Odkaz vede na falešný portál napodobující stránky státní správy. Snaží se adresáta přimět například zaplatit údajnou pokutu za překročení rychlosti. "Na platební bráně může být uvedena částka v Kč, ale je odečtena v jiné měně. Navíc mohou být údaje z platební karty dále zneužívány," uvedli policisté.
Nahlásit zprávu svému operátorovi lze jejím přeposláním na jednotnou linku 7726 nebo prostřednictvím funkce Nahlásit. Policie také doporučuje, aby lidé varovali své okolí.
Podobné pokusy o podvod se pravidelně opakují. Loni například policisté varovali před SMS zprávami, které vypadaly, že jsou rozesílány z linky 158. Příjemci sdělovaly, že na něj bylo podáno trestní oznámení a snažily se ho rovněž donutit otevřít připojený odkaz.
Podle policie jde o takzvaný spoofing, tedy sofistikovanou formu podvodu, kdy podvodník falšuje identitu třetí strany a působí často velmi důvěryhodně. Snaží se tak získat neoprávněně cizí finanční prostředky nebo třeba osobní data.
