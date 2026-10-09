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Domácí

Přehledně: Pavel se na volby vrátil. Pochyby kolem jeho dovolené ale zůstaly

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Dovolená v marocké poušti prezidenta Petra Pavla vyvolává kritiku i otázky. Kritika mířila hlavně na to, že by kvůli ní hlava státu vynechala komunální volby. To se nakonec nestalo a prezident v Černoučku odvolil. Některé další otázky kolem prezidentské dovolené v Maroku ale zůstávají.

Petr Pavel vyráží do pouště rád. Loni se třeba vypravil na slavou Rallye Dakar.
Petr Pavel vyráží do pouště rád. Loni se třeba vypravil na slavou Rallye Dakar.Foto: Jan Altner
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Informaci o tom, že Pavel vyrazil na soukromou cestu do „země mimo EU“, zveřejnil Hrad 2. října. Prezidentská kancelář v prohlášení uveřejnila, že se hlava státu nezúčastní komunálních voleb, že jde o chybu v plánování, která Pavla „mrzí“.

Prezident nakonec chybu napravil a v komunálních volbách odvolil, pak se opět vrátil do Maroka. Do pracovního procesu se hlava státu vrátí v pondělí 19. října.

Dalo se s prezidentem spojit?

Pavla na možné dopady dovolené během voleb upozorňoval jeho tým a podle informací z médií se ho i na dálku snažil přesvědčit, aby se vrátil. To se nakonec stalo.

Jenže dohady vyvolalo i to, jestli se dá s prezidentem v marocké poušti vůbec spojit. Podle informací některých médií totiž nebyl Pavel k zastižení. Hrad ale odmítl, že by nebyl s hlavou státu v kontaktu.

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„Vedení Kanceláře prezidenta republiky je s prezidentem i s jeho ochrankou ve spojení, detaily nebudeme z bezpečnostních důvodů komentovat,“ uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí Hradu Daniel Drake.

Návrat vyvolal další otázky

Pavel se nakonec objevil před třetí hodinou v Černoučku. Jenže ještě v pátek dopoledne Hrad tvrdil, že platí předchozí vyjádření, tedy, že se prezident voleb nezúčastní.

Let z Maroka ale není záležitostí na půl hodinky. Otázkou tedy zůstává, jak dlouho dopředu prezidentská kancelář věděla, že se hlava státu nakonec vrátí. A proč o tom neinformovala veřejnost dopředu.

Server Aktuálně.cz se na to zeptal šéfa hradní komunikace Víta Koláře, ten ale do vydání článku neodpověděl.

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Server Seznam Zprávy uvedl, že podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) byla marocká strana o přerušení Pavlovy dovolené informována ve středu. „Marocké ministerstvo zahraničních věcí bylo o přerušení návštěvy českého prezidenta i o jeho návratu ve stejný den v předstihu informováno diplomatickou nótou,“ uvedl ministr.

Letadlo miliardáře

Že expedice vyrazila do Afriky v soukromém tryskáči, uvedl jako první web iDnes.cz. Letadlo patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka, který mimo jiné stál za bankou Creditas a pane mu říkal i karlovarský Grandhotel Pupp. Že jde právě o tento stroj, potvrdila ředitelka marketingu a komunikace Creditas Lucie Brunclíková.

„Jedná se o letoun rodiny Hubáčkových. V uvedeném termínu byl ale za standardních komerčních podmínek pronajatý soukromé osobě, kterou nebyl prezident republiky. Pronajímatel nicméně není oprávněn poskytovat informace o cestujících ani komentovat účel jejich cest,“ uvedla v reakci na dotazy iDNES.cz.

„Letadlo si pronajala skupina účastníků expedice a náklady si rozdělili mezi sebe, včetně prezidenta. S panem Hubáčkem se prezident osobně nezná,“ zopakoval pro Aktuálně mluvčí Drake dřívější prohlášení prezidentské kanceláře.

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Let na otočku

Další otázky, které přineslo páteční dění, jsou, jak se prezident dostal zpět do Česka. A také, jak se vrátil do Maroka, jelikož měl v plánu v dovolené pokračovat. Není ani jisté, jestli použil opět služeb nějakého soukromého letounu, ať už při cestě do vlasti, nebo zpět. A kdo prezidentův návrat financoval.

Podle webu flightradar24.com ale do Prahy na otočku z marocké Casablancy přiletělo soukromé letadlo Hawker 900XP společnosti Sarah Airways. To krátce po 16. hodině vyrazilo zpět do Maroka.

Kolář uvedl, že náklady na Pavlovu cestu nešly z veřejných peněz. „Všechny výdaje spojené s cestou si platí prezident sám ze svých peněz,“ citovaly Seznam Zprávy.

Dovolená se sponzorem

Nehoda, která se během Pavlovy dovolené stala (na tu jako první upozornil server Aktuálně.cz) a při níž byl zraněn podnikatel Petr Šebor, pak ukázala, kdo je také s prezidentem v Maroku - bratři Petr a Pavel Šeborovi, spolumajitelé herního studia SCS Software.

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Loni Pavla Šebora časopis Forbes zařadil mezi 100 nejbohatších Čechů. Konkrétně na 95. příčku s odhadovaným jměním 4,4 miliardy korun. Petr Šebor skončil v žebříčku hned za bratrem.

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Přítomnost jednoho z Pavlových sponzorů v prezidentské kampani – Pavel Šebor mu věnoval 200 tisíc korun – pak vyvolává otázky, kdo další jel s hlavou státu na dovolenou.

„Jedná se o soukromou cestu, Kancelář prezidenta republiky ji neorganizovala, nehradí a nemá oprávnění poskytovat informace o účastnících soukromé cesty,“ dodal hradní mluvčí Daniel Drake.

Hrad nehradí ani náklady na ochranku prezidenta, což je ale běžný postup. Ta patří pod specializovaný útvar policie.

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