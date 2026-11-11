Přehledně: Co čeká Prahu pod novými pány. Zdražení nejen MHD i megaprojekt

Co přinese nová vládní koalice Starostů, Spolu a Prahy sobě občanům české metropole? Je pravděpodobné, že dojde ke zdražení ročního jízdného MHD. S tím by měla jít ruku v ruce změna parkování v hlavním městě i příprava na zavedení mýta pro vjezd do centra Prahy. A počítá se i s výstavbou nové budovy filharmonie za miliardy korun.
Nová koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů. A tudíž i značnou sílu na prosazování svého programu, kterým chce řídit hlavní město. V čele Prahy pak podle předpokladů stane coby primátor Petr Hlaváček za hnutí STAN, které vyhrálo říjnové komunální volby.
Zdražení celoročního jízdného
Že je potřeba zdražit roční kupon na MHD, na tom se shoduje jak hnutí STAN, tak zástupci koalice Spolu, tedy ODS a TOP 09.Související
Nyní stojí roční jízdné 3650 korun. Tuto částku stanovila v roce 2015 tehdejší většina na magistrátu v čele s Adrianou Krnáčovou za hnutí ANO, kdy zlevnila celoroční kupon o 1100 korun. Tím se pražská MHD zařadila nejen mezi nejlevnější v Evropě, ale i v rámci České republiky.
Hlaváček před letošními volbami i po nich mluvil o potřebě zdražit roční jízdné v Praze na částku do 5000 korun. S podobnou sumou operoval i lídr pražské ODS Tomáš Portlík. Očekává se tedy, že nová koalice prosadí zdražení celoročního jízdného. Ve hře je také zavedení pravidelné valorizace ceny roční tramvajenky o inflaci.
Vedle zdražení jízdného chce ale nová vládnoucí koalice v Praze také začít s výstavbou nových tramvajových tratí a pokračovat bude výstavba metra D.
Dražší parkování
Zdražování by se mělo dotknout i rezidentního parkování. Hlaváček navrhoval růst cen ze současných 1200 korun na 2400 korun ročně i zdražování o inflaci.
To Portlík chtěl před volbami zavést systém dynamického parkovného. A to v centru a v místech, kde se konají velké akce – typicky v okolí stadionů. Změna by spočívala v tom, že by se zdražilo parkování pro nerezidenty v těchto částech. Pro návštěvy nebo třeba řemeslníky by ovšem platil systém kreditů od rezidentů.
ODS také chtěla zavést celopražskou parkovací kartu, která by umožňovala parkovat i na zónách v jiné než domovské městské části. Výjimkou by bylo centrum města.
A ani zástupci Praha sobě v čele s Adamem Scheinherrem se nebrání zdražení parkování ve městě.
Zavedení mýta
Budoucí pražský primátor mluví také o nutnosti zavést v hlavním městě mýto. Podle něj je ale napřed potřeba dobudovat okruh i změnit zákon, což je otázkou přinejlepším několika let. „To mýto musí vzniknout, protože Praha bude v té době růst a bude větší než dneska,“ uvedl v nedělní debatě na ČT.
„Praha bude mít určitě mýto uvnitř městského okruhu, předpokládám, že nebude platit pro rezidenty sídlící uvnitř tohoto okruhu,“ vysvětloval Hlaváček.
Projekt Vltavské filharmonie
Hlaváček také počítá s tím, že bude pokračovat projekt stavby Vltavské filharmonie. I když se stavba značně prodražuje. Původně odhadovaná cena byla šest miliard korun, nyní už to je i s úpravami okolo 17 miliard.
„Vůbec si nedovedu představit, že bychom tu budovu nepostavili,“ prohlásil v rozhovoru pro Blesk Hlaváček. Podle harmonogramu by stavba měla začít v roce 2028.
Za projekt nové budovy pro filharmonii byl Hlaváček hojně kritizovaný. Odpůrci namítali, že by se za vynaložené peníze mohly stavět třeba byty v hlavním městě.
Výstavba bytů
Hlaváček také slibuje výstavbu dostupného městského bydlení. Během následujících čtyř let by chtěl mít rozestavěno okolo 2000 bytových jednotek. Financování by měla zajistit městská akciovka, která by si peníze mohla půjčit od Evropské investiční banky.
„My počítáme s tím, že stavíme stejně jako soukromý sektor, ale nemusíme mít zisk a nemusíme platit za pozemky,“ míní Hlaváček.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
ŽIVĚ Muchová - Svitolinová 6:3. Čtvrtý setbol už Češka proměnila, Ukrajinku ošetřovali
Sledujte online přenos z utkání ve skupině tenisového Turnaje mistryň v Indian Wells mezi Karolínou Muchovou a Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o prověrku. Bude se proti tomu bránit
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil, že mu Národní bezpečnostní úřad odebral bezpečnostní prověrku. Dodal, že důvody nezná, ale bude se proti tomuto kroku bránit. Zvažuje přihlášku do výběrového řízení na další funkční období. Na to, že Mlsna o prověrku přišel, ve středu upozornil Deník N.
Odešla herečka Zuzana Fišárková. Hrála ve filmech Václava Kršky, Bakalářích i na divadle
V úterý 10. listopadu ve věku 87 let zemřela herečka Zuzana Fišárková. Svou hereckou kariéru zahájila v pražském Divadle Rokoko, na počátku 60. let hrála ve filmech Václava Kršky Osení a Kde řeky mají slunce. Účinkovala také v televizních seriálech, například v Bakalářích nebo Četnických humoreskách.
ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku
Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.
Česko by podle Havlíčka mohlo dodat Ukrajině 16 letounů Skyfox
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu novinářům řekl, že by Česko mohlo Ukrajině dodat 16 letounů Skyfox. V zemi, která se brání ruské invazi, je na dvoudenní podnikatelské misi. Čtyři skyfoxy už byly podle něj v minulosti potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12 strojů.