Zákaz vycestování z Česka a zákaz vstupu cizinců

Od půlnoci z neděle na pondělí 16. března platí zákaz vycestování z Česka do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Ve stejný čas začne platit zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) stanoví výjimky, týkat se budou například přeshraničního styku, tedy lidí, kteří dojíždějí za prací do 100 kilometrů od českých hranic. Češi v zahraničí se mohou vracet do své domoviny i nadále.