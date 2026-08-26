Přehlasování veta Sněmovnou prezidenta nepřekvapilo a respektuje ho

Rozhodnutí Sněmovny prezidenta Petra Pavla nepřekvapilo a respektuje ho. Argumenty, které ho vedly k vetování zákona, nadále platí. Ve středu to sdělil Daniel Drake z odboru komunikace prezidentské kanceláře. Prezident podle něj očekával, že se s jeho argumenty vláda při projednávání ve Sněmovně věcně vypořádá, což se nestalo.
Pavlovo veto ve středu Sněmovna přehlasovala koaliční většinou. Předloha umožní vládě kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje, obdobně to bude nově platit pro strategické infrastrukturní stavby. Kabinet také bude moci překročit schválené výdaje při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se na Ústavní soud.
Hlava státu zdůvodnila veto mimo jiné tím, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Zástupci vládního tábora s výtkami nesouhlasí.
"Potřebujeme upravená pravidla rozpočtové odpovědnosti a rozpočtová pravidla, aby bylo možno sestavit odpovědný, realistický a transparentní rozpočet," řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Zákon v původní podobě zejména mění způsob sestavování výdajových rámců. Budou se zpracovávat na základě střednědobého růstu čistých výdajů, ne podle stanovené výše maximálního strukturálního salda. Úprava vychází z evropské směrnice.
Kritiku opozice budí především návrhy Schillerové, o něž Sněmovna novelu při květnovém schvalování doplnila. Umožní vládě zvyšovat výdaje na obranu nad Sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, o tři roky déle než nyní.
Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu se nezapočítávají do schválených výdajových rozpočtových rámců. Obdobně podle předlohy bude moci vláda navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní stavby.
Kabinet by navíc mohl za zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o deset procent jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Letos představuje mezní částka 240 miliard korun.
V některých případech bude moci vláda zasahovat do rozpočtů vybraných kapitol bez souhlasu sněmovního rozpočtového výboru. Prezident v odůvodnění veta uvedl, že by novela oslabila kontrolu veřejných peněz ze strany Sněmovny ve prospěch vlády.
Nově bude také platit, že primárním saldem sektoru veřejných institucí se bude rozumět rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů podle pravidel EU. Bude ale upravený nejen o vliv hospodářského cyklu a vliv jednorázových opatření, ale i o úrokové výdaje.
Zákon obsahuje nový způsob financování výstavby jaderných zdrojů. Stát by je mohl platit pomocí půjček poskytovaných z mimorozpočtových účtů. Peníze by neposkytoval přímo státní rozpočet, ale tyto účty podřízené Státní pokladně. Takto poskytnuté peníze by se nezapočítávaly do výše zadlužení státu podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Mohlo by vás také zajímat: „Nechceme ohrozit psychiku diváků.“ Macinka se odhodlal k neobvyklé akci, řekl proč
Premiérové finále bylo blízko. Bartůňková ale skvěle rozehraný zápas nedotáhla
Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterrey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. Dvacetiletá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou 6:1 a 3:0, nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 6:1, 4:6, 2:6.
Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj
Ruské letectvo utrpělo na základně Engels další těžkou ránu. Při ukrajinském úderu byl zasažen strategický bombardér Tu-95MS, ze kterého Moskva odpaluje střely s plochou dráhou letu. Podle satelitních snímků má letoun odtržené křídlo. Pro Rusko jde o nenahraditelnou ztrátu: výroba legendárního stroje skončila v roce 1992 a počet provozuschopných kusů klesl z původní šedesátky na třicet sedm.
Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si část jejích zásob
Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to v sobotu americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social.
Přichází nejrizikovější období na silnicích. Co říká expert na vybržděného kamioňáka?
Řidiči by měli být na pozoru. Nadcházející víkend, kdy se Češi vrací z dovolených, totiž patří mezi nejrizikovějších období na českých silnicích. Má to hned několik příčin, vysvětluje dopravní odborník Roman Budský z Vize 0 v pořadu Spotlight. Zmínil také nejčastější chyby českých řidičů, proč palubní displeje zvyšují riziko nehody a zhodnotil i nedávný případ „vybržděného“ řidiče kamionu.
ŽIVĚ „Malý výlet“ se protáhl už na několik měsíců. Před půl rokem Trump zaútočil na Írán
Amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek čekal nepříjemný okamžik: válka s Íránem, kterou označoval za „malý výlet“ nanejvýš na několik týdnů, trvá přesně půl roku. Navíc navzdory Trumpovým tvrzením nekončí, Washingtonu se tenčí zásoby munice a začíná místo o dalších útocích mluvit o tlaku za pomoci sankcí.