Pandemie pohnula se školstvím, žáci ale mají deprese. I to je zpráva konference PREF

Polovina pracovních pozic zanikne, celoživotní vzdělávání bude nutností

Dan Svoboda a Jan Indráček z americké konzultační firmy McKinsey & Company přinášejí důležitá a značně alarmující data o budoucnosti trhu práce, která jasně ukazují, jak se musí proměnit vzdělávání v Česku. Třeba že 50 procent práce může být automatizováno již dnes existujícími technologiemi. To znamená, že až polovina současných pracovních pozic zanikne. Naopak bude vznikat řada sektorů, kde moderní technologie budou dávat pracovní příležitosti. Je proto potřeba připravit se na transformaci pracovního trhu, masivně rekvalifikovat občany a investovat do jejich celoživotního vzdělávání. Studium totiž nekončí absolvováním školy, nemělo by končit nikdy. Oblast vzdělávání, školství, učitelství se proto stane podle Jana Indráčka klíčovou pro rozvoj společnosti.

