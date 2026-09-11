„Předvolební manévr? Blbost.“ Turek hájí postup Motoristů i slova o yperitu na Šumavě

Byla to chyba? Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítá, že by předčasně zveřejnil neověřené informace o nebezpečných látkách na Šumavě. Tvrdí, že vycházel z oficiálních zpráv a informací odborníka z ministerstva životního prostředí. Zároveň rozporuje, že by Motoristé téma vytáhli jako předvolební manévr. „To je blbost,“ říká.
Pojďme rovnou na začátek – k těm vašim slovům o yperitu a fosgenu. Proč jste ty informace o možném výskytu těch látek zveřejňoval ještě předtím, než to bylo ověřené?
To vůbec není pravda. Já nerozumím tomu, jak si média můžou dovolit komentovat to, co ví jenom ministerstvo životního prostředí. Vycházel jsem ze zprávy, kterou jsem četl už před několika měsíci na ministerstvu životního prostředí.
Je to zpráva od sanační firmy Dekonta, která vysloveně říká: „Ocelové sudy toho a toho typu byly používány v tom a tom v té a té době. Může rovněž obsahovat organické směsi, dekontaminační látky jako odpad po výcviku na chemickém cvičišti. Ve všech případech se jedná o značně nebezpečné látky.“
Dobře, ale proč jste nejdřív mluvil o yperitu, pak jste to opravoval na fosgen a následně na látky, které mohou vznikat při požáru?
Všechny tyhle látky tam hrozí a odkázal jsem na to, že příští den ráno v 11 na ministerstvu obrany je k tomu tisková konference. A že skutečný obsah těch látek budeme vědět v následujících měsících nebo letech, až se to všechno odhalí. Prostě strašná věc. Je to ekologická bezpečnostní katastrofa a řešíme to v souvislosti s tím, že je to v národním parku.
A ta zpráva se zmiňuje konkrétně o yperitu?
Říká: „Navíc existuje možnost, že sudy byly naplněny yperitem.“ Obsahuje to prokazatelně látky, které v momentě, kdy hoří, tak vzniká ten druhý plyn – právě ten fosgen, na který v první světové válce umřelo asi 85 procent lidí, kteří podlehli bojovým látkám. Je tam prokázaná rtuť a arzen, je tam těch sudů 200 a je tam 1000 tun kontaminované půdy.
Ale zároveň říkáte, že není ještě jasné, co všechno přesně v těch sudech je.
Ano, není jisté, co v těch 200 sudech přesně je. To se dozvíme, až když se ty sudy několik měsíců nebo let budou dekontaminovat a vyndavat. To ale neznamená, že tam tyto látky nejsou.
Když najdu někde po armádě 80 let staré sudy na yperit, tak asi mám logicky podezření, že tam může být yperit, když je tam 1000 tun kontaminované půdy. Nevím, proč to někomu nedochází.
Nemyslíte, že jste to ale řekl trochu neopatrně?
Já jsem se to akorát snažil vysvětlit novinářům, ale oni si to vytrhli z kontextu. Je možné, že jsem to řekl neopatrně, ale ptala se mě na to paní, která přesně věděla, v jaké lokalitě co je. Tak jsem předpokládal, že tomu rozumí.
A to proběhlo na místě tak, že se vás na to někdo z novinářů zeptal, nebo jste se k tomu vyjádřil sám?
My jsme se bavili delší dobu jenom o rozpočtu a potom mezi řečí se na to zeptala nějaká novinářka, která přesně věděla, o co jde. Já jsem odpovídal jí a nedošlo mi, že ti ostatní novináři vůbec nevědí, o co jde.
Nemrzí vás tedy zpětně to vaše vyjádření, když kolem něj vznikl takový zmatek?
Ne, mrzí mě, jak se chovají novináři. Nemrzí mě vyjádření. Ty věci jsou v té zprávě.
Kde podle vás tedy spočívá to největší riziko, když mluvíte o ekologické katastrofě?
V národních parcích často hoří. Skoro každý rok. To znamená, ne že bych varoval před tou katastrofou jako takovou, ale naše zděšení už někde během léta bylo, že hoří Národní park České Švýcarsko.
A v Národním parku Šumava, v místech, kde může hořet a kde často hoří, kde je velká pravděpodobnost, že bude požár, protože bylo historicky obrovské sucho – tak tam jsou prostě sudy, které obsahují látky, které když hoří, tak produkují fosgen. Prostě jednoduché, jako pro blbce. A ti novináři z toho udělali tohle, tak já nevím.
Slyšel jsem ale protiargument, že podobné sudy mohou být i na jiných místech. Proč je podle vás problém právě tady?
Argument, že to je i na jiných místech, není správný. Zahrabali to tam částečně pod zem. Je to v národním parku a jsou tam spodní vody. Ty informace, které jsem poskytl, jsou nejen od Dekonty, ale i od vrchního ředitele technické sekce ochrany životního prostředí ministerstva, docenta chemie Jaroslava Wasserbauera.
Jestli si někdo z opozice, Seznamu a DVTV myslí, že je chytřejší než docent Wasserbauer a ta analýza, tak to jsou prostě debilové, to klidně napište.
„Předvolební manévr? Blbost.“
Ministr Igor Červený na dotaz k vašemu oznámení říkal, že jste k tomu neměl dostatek informací, protože už teď nevykonáváte svou funkci zmocněnce. Je to tak?
No, já si myslím, že dost informací neměl spíš ministr. To, že jsem to poslední měsíce neřešil, protože nejsem v pozici vládního zmocněnce, je pravda. Ale samozřejmě jsem tyto informace věděl.
Ministr si může říct, že mám špatné informace, ale nemám. Já čtu ty oficiální zprávy. A na ministerstvu je jich plno. Jsou tam obrovské složky papírů o tom, jaké to je velké nebezpečí.
Někteří kritici tvrdí, že Motoristé tu věc vytáhli záměrně měsíc před volbami, aby se zviditelnili před voliči.
To je blbost. My akorát chceme tu škodu odstranit. Měsíc před volbami vytahovat něco takového mi připadá jako nesmysl. Já sám se vůbec neúčastním voleb do Prahy ani do jiného města, jsou mi ty volby úplně ukradené. Vytáhl jsem to já s docentem Wasserbauerem a dali jsme to za úkol ministrovi, aby to řešil, aby se to odstranilo.
Klára Sovová, kandidátka Motoristů na pražskou primátorku, má v ve té firmě Dekonta – která měla na starost tu sanaci a právě zpracovávala tu zprávu – podíl 7,5 procenta. Věděl jste o této vazbě?
Ne. Já jsem paní Sovovou viděl dvakrát v životě. Nezajímá mě vůbec žádná kandidátka do pražských ani jiných voleb. Mně je komunální politika úplně ukradená.
Když jsme se o tom problému v létě dozvěděli, tak jsme se zděsili, docent Wasserbauer to nechal analyzovat a zjistil, že to je mega průšvih. Tak jsme na to upozornili veřejnost. To nebezpečí je v kontextu těch požárů v parcích.
Není normální v místě, kde hoří, nechat 200 sudů s něčím takovým. A to, že to tam zázrakem přežilo 80 let, přece není omluva. Dříve parky nehořely, dneska hoří a není to jen kvůli suchu, ale i kvůli bezzásahovosti, což je nová filozofie.
Ministerstvo pod vedením Motoristů ale dalo Dekontě na prozkoumání těch chemikálií zakázku za 3,2 milionu bez soutěže. Proč?
Ta firma dělala sanaci předtím, tak o tom něco ví a moc takových firem není. Ale na tohle vám neodpovím, to vám kdyžtak řekne mluvčí ministerstva.
„Nemám důvod si to vymýšlet.“
Exministr Petr Hladík vaše výroky o yperitu a fosgenu označil za šíření poplašné zprávy.
Myslím, že exministr Hladík se snaží jakýmkoliv způsobem svést pozornost někam jinam než na to, že nechal 200 sudů s kontaminovanými nebezpečnými chemickými látkami v národním parku několik let, když byl ministrem. Vědělo se o tom pravděpodobně od roku 2023, respektive od roku 2023 jsou tady ty zprávy, které vám čtu. Je tam dle nich možnost, že ty sudy byly naplněny yperitem.
Prostě to není něco, co bych si já vymyslel. Nemám důvod si něco takového vymýšlet. Nejsem chemik, nejsem správce parků, ani mě parky nezajímají. Mě zajímá Green Deal, ale v rámci ministerstva životního prostředí jsme se samozřejmě k takové zprávě dostali. Docent Wasserbauer za mnou s tím chodí už několik měsíců.
Bývalý ředitel technické sekce David Surý nám v rozhovoru řekl, že se o problému mělo vědět už v roce 2020 a ministerstvo tehdy podnikalo kroky a informovalo obranu. Rozporujete to?
Nerozporuji. Já tyhle detaily vědět nemůžu, ale určitě vím, že jsem četl zprávy, které se dostaly k Hladíkovi v roce 2023.
Armáda má za úkol tyhle věci, které jsou samozřejmě přísně tajné, všechny tajit. Ale tady je riziko, že to není nic strategického. To už je fakt stará záležitost, není to nějaký aktuální sklad armády. To je z doby Československé lidové armády.
Nebojím se, že jsme prozradili něco, co jsme neměli. Kdyby to byl nějaký deset nebo patnáct let starý průšvih armády, tak je jasné, že o tom mluvit nesmíme. Ale tohle je opravdu historický ekologický problém. Připadá mi děsivé, že novináři se nezamýšlí, proč to ministr Hladík tajil.
A poslední otázka mimo Šumavu. Průzkum agentury Perfect Crowd pro Greenpeace ukázal, že 46 procent voličů ANO si přeje váš odchod z politiky. Berete to jako něco, nad čím byste se měl zamyslet?
Mně to přijde jako úžasný výsledek. Přes polovinu lidí si podle toho průzkumu přeje, abych zůstal v politice, přestože ho zadávalo Greenpeace, které mě k smrti nenávidí. Jsem nejznámější nebo nejplivanější politik. Když jdu po ulici, půlka lidí plive a půlka chce fotku. To je trumpovský poměr. To si přeje každý politik.
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