Předvolební korupce, říká ODS o příspěvku důchodcům. Ustojíme to, tvrdí Havlíček

Návrh jednorázového příspěvku až 6000 korun v letošním roce pro důchodce je v rozpočtu "ustojitelný", řekl vicepremiér Karel Havlíček. Místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) to označil za předvolební korupci. Před dalším zadlužováním varují i ekonomové, jen letos se chce stát zadlužit o dalších 500 miliard, což je zdaleka nejhorší výsledek v historii země.

Podle Havlíčka byl každý segment ekonomiky nějakou formou podpořen, proto je podle něj správné podpořit i důchodce. "Tato skupina byla odizolovaná, nám se zdá férové srovnat účty," řekl vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v diskusním pořadu Partie v televizi Prima.

Jan Skopeček (ODS) uvedl, že na tomto kroku není zrnko racionální úvahy. "Vyšší důchody si přejeme všichni, ale nejprve by se měla uskutečnit důchodová reforma. Každý výdaj nad rámec zákonné valorizace navíc pomůže důchodcům, ale znamená zároveň kratší životnost penzijního systému pro střední generaci," podotkl. Krok označil za předvolební korupci.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předloží vládě návrh na jednorázový bonus pro důchodce 6000 korun. Řekla to v sobotu televizi Nova. O vládou zvažovaném jednorázovém příspěvku 5000 nebo 6000 korun pro důchodce v rozhovoru pro sobotní vydání deníku Právo mluvil premiér Andrej Babiš (ANO), bude ale o něm ještě jednat s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

Příspěvek by stál 18 miliard

Maláčová v neděli v Otázkách Václava Moravce České televize upřesnila, že by příspěvek mohl mít i podobu měsíčního příspěvku 500 korun vypláceného po dobu 12 měsíců. Ve hře je podle ní i varianta, že by důchodci nedostali jednorázový bonus, ale že by se měsíční pětisetkorunový příspěvek po dobu 12 měsíců natrvalo připojil k zákonné valorizaci důchodů.

Pokud by se nakonec vyplatil jednorázový příspěvek 6000 korun, nebude Maláčová podle svých slov požadovat v příštím roce navýšení důchodů vyšší, než je zákonná valorizace. Zvládnout obě tyto výplaty by podle ní bylo technicky velmi náročné. "Můžeme se bavit i o tom, a to by bylo trvalejší a dražší, přidat 500 Kč nad rámec valorizace každý rok," podotkla.

Babiš nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 korun. ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o 400 korun. Babiš následně prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o 500 korun. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 korun. Podle propočtu ministerstva financí by příspěvek 6000 korun přišel státní pokladnu na 18 miliard.

Milion pro každého, říká Fiala

"Na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny navrhneme jednorázový příspěvek jeden milion korun pro každého občana. Vzhledem k tomu, že populisté a socialisté zjevně vynalezli nekonečný rozpočet, neměl by to být problém a jistě nás podpoří," komentoval ironicky na Twitteru vládní plány předseda ODS Petr Fiala.

Podle první místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové jde o nahodilý a nezodpovědný návrh. "Vy jste neřekla jediný zdroj, jediný příjem, čím chcete toto financovat," řekla Maláčové v Otázkách Václava Moravce. Podobný nesystémový postup může podle Richterové vést k tomu, že za pět nebo šest let nebude na důchody. Podpořit je podle ní potřeba spíše třeba ženy, které mají nízké důchody kvůli dřívější péči o rodinu.

Plošný bonus zpochybnil také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Přidávat plošně to umí každý, ale co kdybyste pane premiére Babiši uměli pomoci těm, co to ze všech seniorů potřebují nejvíce?" napsal na Twitteru. Mezi lidmi se "směšně malými důchody" jmenoval ženy vychovávající děti, vdovy a vdovce. "Pomáhejte těm, co pomoc potřebují!" dodal.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana vrcholí populistické zoufalství. "Ani sebevětší rouškovné nezakryje neschopnost této vlády v době krize jakkoliv strategicky myslet a plánovat pro příští generace," uvedl.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval plátce daní, aby na návrh vlády odpověděli u voleb. "Mám otázku na vás na všechny, kteří ze svých daní platíte tuto vládu a budete platit její dluhy. Na vás, kteří nespíte úzkostí, zda budete mít na mzdy pro své zaměstnance. Na vás, kteří se bojíte o práci: O kolik si přilepšíte na Vánoce? Odpovězte u voleb," napsal na Twitteru.

Podle ředitele služeb pro finanční sektor KPMG ČR a člen KoroNERV-20 Mojmíra Hampla si vláda myslí, že bylo vytvořeno perpetuum mobile, že jsou veřejné finance bezedné. "Pokud o stabilitu veřejných financí nechceme přijít, nedělejme věci, které nemají ekonomickou logiku. Tohle jí nemá," dodal. Během tří let je podle něj možné dostat veřejné finance na neudržitelnou dráhu, naakumulovat dodatečný dluh v řádu bilionu korun. To této zemi hrozí," varoval.