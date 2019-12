Nápor lidí, již se chtěli vyhnout frontám v obchodech, ochromil chod velkých e-shopů

Dva z největších on-line nákupních řetězců s potravinami v Česku se o posledním předvánočním víkendu potýkají s extrémním zájmem zákazníků, kteří se chtěli vyhnout frontám v obchodech. Nápor klientů je tak velký, že firmy Rohlík.cz a Košík.cz mají s doručováním objednávek i několikahodinové zpoždění. Ředitel jedné ze společností už kvůli tomu posílal omluvný mail.

Na Rohlík.cz dolehl předvánoční provoz už uplynulou sobotu. Na profilu firmy na sociální síti Facebook se objevily desítky podnětů nespokojených zákazníků, kteří si stěžovali na pozdní dodávky objednávek. Zmiňovali i několikahodinové zpoždění kurýrů. Jeden ze zákazníků transakci zrušil, když se dozvěděl, že jeho objednávka bude vyřízena až pozdě v noci.

Klientům také vadilo, že nefungovala zákaznická linka. Podle některých nikdo nereagoval ani na elektronické dotazy na čas doručení nákupu. "Omlouvám se! Mrzí mě to! Je mi to líto!" citoval z omluvného mailu zákazníkům ředitele Rohlík.cz Tomáše Čupra server Seznam Zprávy, jenž na problémy obou on-line řetězců upozornil.

"A vím, že omluva nestačí. Vkládáte v nás svoji důvěru a my ji zklamali. Já jsem zklamal. Bohužel se ukázalo, že to čtyři dny v roce ještě neumíme. Abychom udrželi náš standard i v tyto dny, znamenalo by to, že na čtyři dny v roce nakoupíme o 500 aut více, nafoukneme sklad na pětinásobek a o počtu lidí ani nemluvě," stálo dál v mailu.

Podobná esemeska dorazila i lidem, kteří si objednali nákup přes Košík.cz. Také tato firma poslední víkend před Vánoci selhala ve včasném zajištění objednávek. "Celý tým Košíku teď pracuje dnem i nocí a dělá maximum, ale bohužel ani to nestačí," psalo se ve zprávě, kterou citoval sever Seznam Zprávy.

Předvánoční zájem klientů firmy zaskočil

"V noci jsme se potýkali s technickými problémy a nedokázali jsme připravit váš nákup. Ani nevíte, jak moc nás to mrzí, ale museli jsme vaši objednávku zrušit. Omlouváme se za komplikace, které vám tím způsobíme," stálo dále ve zprávě. Problémy obou společností pramení ze enormně zvýšené poptávky klientů po nákupech v předvánoční době.

"Vážení zákazníci, i přes maximální nasazení celého týmu se potýkáme s několikahodinovým zpožděním. Prosíme, mějte trpělivost, vánoční špička právě vrcholí. Všechny obchody v těchto dnech navíc trápí platební terminály, proto mějte raději dostatečnou hotovost k zaplacení," lze se dočíst na webu Košík.cz.

Takový zájem žádná z firem nepředpokládala, nepřizpůsobila tomu své kapacity. A podle mailu ředitele Rohlík.cz Čupra to ani nebylo v silách jeho firmy. Obě společnosti už nabídly zákazníkům kompenzace.

Šéf Košík.cz Tomáš Jeřábek serveru Seznam Zprávy řekl, že zpoždění se v případě jeho firmy týkalo několika stovek nákupů. Na uvedení provozu do standardního režimu firma podle něj pracuje. "Sami jsme z toho však špatní, takové věci by se nám rozhodně stávat neměly. Zákazníkům se tímto osobně omlouvám," řekl.