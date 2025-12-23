Předvánoční bizár. Muž zpronevěřil 169 kilo sýru, ořechů a roštěné, hrozí mu vězení

Policisté v Polici nad Metují museli řešit poněkud neobvyklý případ. Muž z Broumovska měl zpronevěřit nemalé množství potravin, konkrétně několik desítek kilogramů sýru, ořechů a roštěné. Způsobil tím škodu přesahující 30 tisíc korun. Za kuriózní protiprávní jednání hrozí muži až dva roky vězení, uvedli královéhradečtí policisté, kteří mu v předvečer vánočních svátků sdělili podezření.
Jako zaměstnanec místní firmy měl 40letý muž v noci z 10. na 11. listopadu zpronevěřit potraviny v celkové hmotnosti přesahující 169 kilogramů – tedy váhu dvou dospělých mužů. Jak přesně, to už policie neuvedla.
Místo toho upřesnila, jakou „nadílku“ si měl pachatel v Polici nad Metují přivlastnit. „Konkrétně šlo o 76 kilogramů sýru, 30 kilogramů vlašských ořechů a 63,4 kilogramu roštěné. Celková škoda způsobená poškozené společnosti činí více než 32 tisíc korun,“ popsala mluvčí královéhradecké policie Karolína Macháčková.
Jak konstatovali sami strážci zákona, ať už muž chystal cokoliv, nakonec byl zákon rychlejší. Kvůli zpronevěře nyní může totiž skončit za mřížemi.
„Pokud měl podezřelý v plánu připravit vánoční hostinu, nevyšlo to. Místo slavnostního stolu ho čeká trestní řízení, které bude vedeno ve zkrácené formě. Za přečin zpronevěry mu hrozí až dva roky odnětí svobody,“ pokračovala mluvčí.
Policie doporučuje zaměstnavatelům, aby pravidelně kontrolovali skladové zásoby a nastavovali jasná pravidla pro manipulaci s potravinami. Jinak se mohou podobné „zpronevěry“ stát prakticky kdekoliv.
„Zaměstnancům připomínáme, že ochutnávka v podobě desítek kilogramů zboží už není drobný prohřešek, ale trestná činnost. 169 kilo potravin se opravdu nevejde do nákupní tašky – zato snadno do trestního spisu,“ uzavřela Macháčková.
