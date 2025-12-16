"Nechutná představa.“ Vetchý promluvil o údajném obohacování z dronů pro Ukrajinu

Skupina D se na úterní tiskové konferenci ohradila proti podezřením z nelegálního vývozu dronů a osobního obohacování. Tvrdí, že nikdy nevyvezla drony bez licence ani si z veřejné sbírky nevyplatila peníze, a poukazuje na pravidelné audity svých aktivit. Reaguje tak na prověřování jednoho z dodavatelů projektu Nemesis ze strany Vojenské policie.
„Není žádné tajemství, že se v posledních dnech objevila řada informací, které naši práci staví do světla, které se nám nelíbí. Jsme ale přesvědčeni, že vše, co jsme dělali, bylo správně a v souladu se zákony,“ uvedl na úvod tiskové konference jeden ze zakladatelů Skupiny D Milan Mikulecký.
Zároveň zdůraznil, že spolek se nebude vyjadřovat k probíhajícím krokům Vojenské policie a nechce prověřování jakkoli ovlivňovat.
Mikulecký následně odmítl jakákoli podezření z nelegálního vývozu dronů. „Skupina D nikdy nepašovala drony ani jiné příslušenství. Nikdy nevyvezla drony ani nic jiného bez řádné licence. A nikdy si nevyplatila ani korunu,“ prohlásil. Připustil však, že s odstupem času lituje toho, že spolek ve své komunikaci nevystupoval razantněji.
Herec a další z představitelů spolku Ondřej Vetchý uvedl, že on i další zástupci Skupiny D byli na policii vyslechnuti výhradně v roli svědků. „Žádné obvinění nepadlo, přesto čelíme bezprecedentnímu tlaku na naši práci,“ řekl. „Představa, že bych já osobně na něčem takovém profitoval, je nechutná,“ dodal.
K situaci se Vetchý vyjádřil už o den dříve ve videu na sociální síti X. V něm uvedl, že Skupina D vznikla z jednoduché motivace. „Primárně chránit Českou republiku. Pomoc Ukrajině jsme chtěli nastavit tak, aby byla maximálně účinná, kontrolovatelná a efektivní. Také jsme chtěli ulevit státu,“ uvedl herec.
„Někdo se snaží opakovaně vzbuzovat dojem, že naše pomoc je nejenom podezřelá, ale má dokonce vyvolat pocit, že se prostřednictvím naší občanské aktivity chceme obohatit,“ dodal Vetchý, který podobná nařčení odmítl.
Spolek svými vyjádřeními reaguje na prověřování projektu Nemesis ze strany Vojenské policie. Ta se případem zabývá od 11. prosince a podle státního zastupitelství je zatím ve fázi prověřování, bez zahájení trestního stíhání. Vyšetřování se netýká přímo Skupiny D, ale jednoho z jejích dodavatelů – společnosti FPV Space, která pro projekt zajišťovala dodávky dronů na Ukrajinu.
Advokát Radek Ondruš minulý týden uvedl, že policie v této souvislosti zadržela tři zástupce FPV Space, které zastupuje. Server Novinky.cz však následně uvedl, že Vojenská policie pouze provedla domovní prohlídky a výslechy, aniž by kohokoli obvinila. Podezřelí jsou z podvodu a rovněž z možného nelegálního vývozu vojenského materiálu do míst válečného konfliktu.
V souvislosti s kauzou vyjádřil Skupině D podporu také majitel firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič. Ten zároveň na síti Lidé.cz uvedl, že je dosud neznámým dárcem, který věnoval 100 milionů korun Nadačnímu fondu pro Ukrajinu. "Plně stojím za skupinou D a můj další příspěvek bude putovat jim," dodal Lukačovič.
Skupinu D založili například investor Jan Veverka, herec Ondřej Vetchý, Martin Kroupa, který stojí za organizací Post Bellum, nebo bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka.
