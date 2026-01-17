Přeskočit na obsah
Předsedou Pirátů bude nadále Hřib: "Chceme být klíčovou součástí příští vlády"

ČTK

„Chci, aby Piráti byli tvrdou, konstruktivní a sebevědomou silou," uvedl Zdeněk Hřib, který se dnes opět stal předsedou Pirátů. Strana si jej dnes zvolila na celostátním fóru v Prachaticích, kde porazil vyzyvatele Davida Witosze.

ČR-Piráti-fórum-FASTPIX
Nově zvolený předseda strany Zdeněk Hřib na zasedání celostátního fóra Pirátů, 17. ledna 2026, Prachatice.Foto: ČTK
Předsedou Pirátů bude nadále Zdeně Hřib. Strana si jej dnes zvolila na celostátním fóru v Prachaticích, kde porazil vyzyvatele Davida Witosze.

Strana si dnes Hřiba zvolila na celostátním fóru v Prachaticích, kde porazil místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Davida Witosze. Hřib, jenž je předsedou od podzimu 2024, uspěl hned v prvním kole volby. Získal 469 hlasů ze 611. Witosze podpořilo 257 hlasujících.

Čtyřiačtyřicetiletý Hřib řekl, že chce vést stranu tak, aby byla klíčovou součástí příští vlády bez Andreje Babiše (ANO). Dodal, že důležité budou už letošní podzimní komunální volby, které podle něj budou referendem o současném kabinetu.

„Chci, aby Piráti byli tvrdou, konstruktivní a sebevědomou silou. Mým hlavním cílem je plán na dostupné bydlení, na levné potraviny a chceme udělat ze země moderní stát, který bude lidem pomáhat, a ne je šikanovat," uvedl Hřib. Dodal, že pro Piráty je nadále zásadní, aby fungoval právní stát. Stejně tak je prioritou ukotvení České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Piráti pod Hřibovým vedením loni posílili ve Sněmovně. Získali téměř devět procent hlasů, což znamenalo 18 mandátů. Také Hřib se stal poslancem.

