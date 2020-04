Předsedou České biskupské konference je Jan Graubner, vystřídal kardinála Duku

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i České aerolinie (ČSA), bude obnovovat svůj provoz postupně podle podmínek v jednotlivých zemí a s tím spojeným zájmem cestujících. První lety by se mohly uskutečnit do Paříže, Amsterdamu nebo Frankfurtu, o termínu ale zatím jasno není. Uvedla to mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Skupina v březnu kvůli krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka, na zemi tak zůstalo přes 90 procent její flotily.

Podle rezervačního systém Smartwings i ČSA je provoz přerušen zatím do 17. května. "Obnovování provozu linek bude záviset na dalším vývoji pandemie covid-19, legislativách jednotlivých zemí a zejména chuti a připravenosti cestujících létat za podmínek stanovených pro překročení hranic," řekla Dufková.

Skupina Smartwings, do níž vedle českých dopravců patří i její zahraniční divize, tak v dubnu přepravila celkem 4900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání za stejné období vloni.