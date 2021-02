Předseda Senátu se chystá napadnout vyhlášení nouzového stavu u Ústavního soudu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil shání podporu kolegů z horní komory parlamentu, aby mohli podat podnět k Ústavnímu soudu. Napadnout chtějí nedělní vyhlášení nouzového stavu vládou Andreje Babiše. Plyne to z jeho vyjádření pro Aktuálně.cz. Podle Vystrčila kabinet svým rozhodnutím prolomil ústavu. S názorem předsedy Senátu souzní i oslovení ústavní právníci.

"Dostali jsme se do naprosto nepochopitelné situace, je to neuvěřitelný precedent. To je úplně zřejmé. Hned dnes večer začnu obvolávat kolegy, někteří už se mi hlásí," potvrdil Aktuálně.cz předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil, že se pustí do přípravy ústavní stížnosti. Podle zákona o Ústavním soudu ji smí podat 10 senátorů.

Svévolným vyhlášením nouzového stavu vstoupila vláda Andreje Babiše na dosud nedotčené území. Její krok odstavil Poslaneckou sněmovnu, jež má být jejím partnerem pro prodloužení stavu nouze. Dolní komora parlamentu je podle ústavního zákona o bezpečnosti v tomto procesu garantem, že se do rukou kabinetu nekoncentruje nepřijatelné množství moci.

"Podle mě je to protiústavní, protože vláda může vyhlásit nouzový stav na 30 dní. Prodloužit ho smí jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. A souhlas Poslanecké sněmovny už nemá, jak jsme viděli ve čtvrtek. Kdyby to byl nouzový stav, jenž by byl založený na jiných důvodech, tak by to šlo. Ale tady jde evidentně o prodloužení nouzového stavu," sdělil Aktuálně.cz ústavní právník Jan Wintr.

Vážený pane předsedo vlády

Ústavní právník Jan Kysela s kolegou souzní v pohledu na to, že pokud by se podstata krizové situace dramaticky proměnila, například se násobně zhoršily hlavní ukazatele epidemie, vláda by mohla legitimně konat. Ale k tomu nedošlo. "Pokud důvod nouzového stavu nepominul, jenom se liší vláda a sněmovna v pohledu na to, jestli ano, nebo ne, není to v souladu s ústavou," řekl Aktuálně.cz Kysela.

Sám Vystrčil už v neděli během dne adresoval Babišově vládě otevřený dopis, aby byla ve svém postupu zdrženlivá. "Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, právní řád České republiky nabízí řadu prostředků, jak s pandemií bojovat, aniž bychom při tom museli obcházet či pošlapávat ústavní pořádek. Vždy je ostatně možné takové prostředky doplnit změnou zákonů. Věřím, že na tomto postoji se shodneme," napsal.

Konstituční tribunál už loni v dubnu projednával stížnost na tehdejší první vyhlášení nouzového stavu. Zjednodušeně řečeno dospěl závěru, že samotný akt zavedení nouzového režimu nepodléhá jeho kontrole. Odkázal na princip, že v tomto se vláda zodpovídá Poslanecká sněmovně.

"Absence soudní kontroly vyhlášení nouzového stavu není absolutní a lze si představit okolnosti, za kterých by sám Ústavní soud mohl (a měl) posoudit, zejména na základě návrhu politické menšiny, zda byl nouzový stav řádně vyhlášen, zda měl zamýšlené ústavněprávní účinky, a následně i rozhodnout o zákonnosti či ústavnosti navazujících realizačních aktů," nechal si však Ústavní soud otevřená zadní vrátka.

Ten dopis jsem psal, abych to nemusel udělat

Dveře si nezabouchl z důvodu, kdyby se okolnosti vyhlášení nouzového stavu vzpíraly principu rovnováhy uvedené v ústavním zákonu o bezpečnosti: pokud by vláda obešla sněmovnu. "Akt vyhlášení nouzového stavu by Ústavní soud mohl zrušit, byl-li by v rozporu se základními principy demokratického právního státu a znamenal-li by změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu," uvedl.

Předseda Senátu Vystrčil má za to, že nedělní krok Babišovy vlády ochránci konstituce načrtnutému scénáři jasně odpovídá. Proto se na Ústavní soud obrátí. "Ten dopis jsem psal právě proto, abych to nemusel udělat. Pokud vláda přesto reaguje tak, že vyhlásí nouzový stav, tak mě nezbývá nic jiného. Není možné připustit, že vláda vyhlašuje nouzový stav, kdykoliv se jí zachce bez ohledu na Poslaneckou sněmovnu."

Ústavní právník Jan Wintr má za to, že pro Ústavní soud nyní přichází vhodná příležitost pro možný zásah. "Že se evidentně obejde pravidlo, podle kterého je potřeba na prodloužení nouzového stavu souhlas Poslanecké sněmovny, protože se bavíme o zmocnění vlády k omezování lidských práv, tak je to na hraně základních principů demokratického právního státu," soudí Wintr.

Napadnout stížností vyhlášení nouzového stavu může i 25 poslanců. Sněmovna má navíc ještě jednu možnost, jak konat. "Pokud to někdo z poslanců navrhne, Poslanecká sněmovna může kdykoliv svým usnesením nouzový stav zrušit. Skončil by okamžikem přijetí usnesení," upozorňuje ústavní právník Wintr.