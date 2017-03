Nejdřív premiér, potom prezident. Bělobrádek vrací do hry o Hrad Pitharta, ten s rozhodnutím čeká

před 33 minutami

Přestože strany zatím povětšinou mlčí o tom, koho vyšlou příští rok do prezidentského souboje, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek svého favorita prozradil. Osobně by si přál na Hradě bývalého premiéra a předsedu Senátu Petra Pitharta. "Jiného kandidáta než jeho nevidím," řekl Aktuálně.cz Bělobrádek. Sám Pithart ve čtvrtek uvedl, že zatím není rozhodnutý, zda bude kandidovat. "Kloním se k tomu, že nebudu, ale ještě je čas, abych to řekl definitivně," podotkl.

Praha - Pokud se prezident Miloš Zeman rozhodne opětovně kandidovat na Hrad a rozhlédne se kolem po svých soupeřích, uvidí zatím jen několik jmen. Nejvážnějším rivalem, který jasně řekl, že kandidovat bude, je producent, textař a spisovatel Michal Horáček.

Mezi kandidáty, kteří by se ale mohli objevit a měli by i podporu nějaké politické strany, může patřit bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart.

Jeho jméno zmínil předseda KDU-ČSL Pavel Běobrádek. K němu by se určitě přidali i další lidovci, protože Pithart má v této straně řadu příznivců. Navíc je od roku 1998 i členem této strany.

Bělobrádek ve středu na dotaz, zda jeho strana přijde s vlastním kandidátem, uvedl, že to není vyloučeno. "Podle mého názoru by to záleželo na tom, jestli se rozhodne kandidovat Petr Pithart. Dalšího kandidáta nevidím. Já se navíc držím pravidla, které bylo u dvou předcházejících prezidentů. Nejdříve premiér, potom prezident," odpověděl Bělobrádek. Pithart v minulosti premiér byl, a to v letech 1990 až 1992, kdy vedl českou vládu.

Bělobrádek sice v minulosti vyjádřil sympatie k možné kandidatuře předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše, tvrdí však, že byl špatně pochopen.

"Já jsem v minulosti řekl názor na pana profesora Drahoše a hned z toho bylo děláno, že má podporu KDU-ČSL. To byl samozřejmě nesmysl, protože my jsme o ničem takovém nerozhodli ani nediskutovali," uvedl Bělobrádek s tím, že Drahoš patří k několika osobnostem, které si dovede představit jako kvalitní kandidáty.

Od takového prohlášení je ale daleká cesta k tomu, aby lidovci přímo Drahoše podporovali, což potvrdil i předseda Bělobrádek. "KDU-ČSL o žádných kandidátech nerozhodla, žádného nemáme a ani jsme se nerozhodli, kterého kandidáta bychom podpořili. Navíc spousta kandidátů ještě není ani známá," dodal.

Pithart: Spíš ne, ale není to definitivní

Petr Pithart se ještě definitivně nerozhodl, zda se k boji o Hrad připojí. "V této chvíli se mi to jeví tak, že kandidovat nebudu. Čekám ale na to, kdo nakonec kandidovat bude nebo nebude. Případně, koho z kandidujících bych byl ochoten stoprocentně podporovat, i to je pro mě důležité. Když ho najdu, bude mé rozhodování snazší," řekl Aktuálně.cz Pithart. Ke konkrétním kandidátům ani nynějšímu prezidentovi se ale vyjadřovat nechtěl. Podle něj není důvod s oznámením o kandidatuře spěchat.

"Nedal jsem si pro své rozhodnutí žádnou lhůtu. Opravdu se ale zatím kloním k tomu, že vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu to nevypadá na to, že bych chtěl kandidovat. Ale ještě je čas, abych řekl definitivně ne," uvedl.

autor: Radek Bartoníček