Předražené IT systémy pro platbu sociálních dávek zakázal antimonopolní úřad oprávněně, rozhodl soud

před 38 minutami

Krajský soud v Brně zamítl žalobu proti konečnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterou podali spoluaktéři kauzy předraženého IT systému na úřadech práce. Ti nadále trvali na plnění smlouvy, kterou v roce 2012 uzavřeli s tehdejším náměstkem ministerstva práce a sociálních věcí Vladimírem Šiškou a Miroslavem Dudou, vysokým úředníkem ministerstva vnitra.

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakázal v roce 2013 společnosti Fujitsu Technology Solutions čerpání zakázky na nový IT systém oprávněně. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, když v úterý zamítl společnou žalobu zástupců firmy i ministerstva vnitra.

Nový IT systém na vyplácení dávek byl nejen předražený, ale i nefunkční a úřadům práce činnost komplikoval. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) muselo kolabující systémy opustit a vrátit se k původnímu dodavateli. Společnost Fujitsu a ministerstvo vnitra podaly na ÚOHS žalobu, ve které se domáhaly přezkumu rozhodnutí.

"Společnost Fujitsu se zkrátka nechtěla smířit s tím, že by neměla čerpat peníze z uzavřené smlouvy," řekl Aktuálně.cz Martin Soukenka, analytik Nadačního fondu proti korupci (NFPK).

Dvě miliardy za pět let

Ani v průběhu dvou let se nepodařilo nový systém pořádně zprovoznit. Podle propočtů NFPK mohly být pětileté provozní náklady přibližně 2 miliardy korun, což je více, než kolik činily provozní náklady původního systému za dobu 18 let. MPSV mělo dodavateli nového systému za provozní služby platit více než 50 milionů korun měsíčně, a státu tak vznikla škoda kolem jedné miliardy korun.

Tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek ale přesto systém podporoval a v souvislosti se zakázkou v roce 2012 v pořadu Partie TV Prima tvrdil, že na webu MPSV jsou zveřejněna všechna výběrová řízení. Ta se ale nekonala.

Většinu práce obstaral starý systém

Na přímý dotaz moderátora, zda nový systém funguje, Drábek odpověděl: "Ten systém funguje do té míry, že od ledna každý měsíc jsou dodrženy zákonné termíny výplat. Dávky, které jsou přiznávány v roce 2012 - od 1. ledna -, jsou všechny administrovány tím novým agendovým systémem."

Podle Soukenky z NFPK však bylo pomocí nového informačního systému vyplaceno v lednu jen přibližně 5 %, v únoru zhruba 20 % a v březnu 22 % ze všech dávek. Zbytek byl vyplácen pomocí původního systému. Drábek nakonec v souvislosti s kauzou na post ministra rezignoval.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na konci roku 2013 pravomocně celou zakázku zrušil a zakázal pokračování v plnění smlouvy. Později se k návrhu na zrušení připojila i společnost OK system, původní dodavatel informačního systému. Firma žalovala exnáměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku za to, že ji vydíral, když se ho snažila odradit od nového IT systému.

Za zmanipulování zakázky byl Vladimír Šiška v září 2016 nepravomocně odsouzen k šesti letům vězení. Miroslavu Dudovi, úředníkovi z ministerstva vnitra, uložil soud tříletý podmíněný trest. Stíhání zástupců firmy Fujitsu Technology Solutions státní zástupce zastavil.

autor: Iveta Čížová

