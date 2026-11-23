Předsednictvo opoziční ODS cítí podporu, aby pokračovalo na svých stranických postech a v přípravě programových změn. Jako celek je chce představit na ideové konferenci 22. května. Návrh na svolání předčasného kongresu na zasedání pondělního celostátního sněmu v Praze nezazněl.
Jednotlivé programové návrhy bude ODS představovat během následujících měsíců. Reformu daní bude prezentovat v lednu, řekl novinářům předseda strany Martin Kupka po jednání širokého vedení. Vedle stranických špiček zahrnuje zástupce regionů.
Část straníků kritizovala v posledních týdnech vedení za pokles preferencí, do května by Kupka chtěl zlomit klesající trend. Nyní může strana počítat s podporou zhruba 12 procent voličů.
Účastníci tříhodinového sněmu se podle Kupky shodli na tom, že ODS chce dát voličům jasnou alternativu, aby Česko, například kvůli stárnutí populace, nenarazilo do zdi.
Zástupce regionů stínová vláda a předsednictvo seznámily s výhledem toho, co bude před programovou konferencí prezentovat v ekonomice, bezpečnosti, zdravotní péči či vzdělávání. Kupka také uvedl, že daňová reforma zahrne snížení odvodů z práce a návrh změny rozpočtového určení daní, podle kterého se daňový výnos rozděluje mezi stát a kraje.
Stínová vláda bude postupně představovat řešení pro jednotlivé problémy. Například ve čtvrtek se bude věnovat migraci.
K návrhu na výzvu, aby se TOP 09 sloučila s ODS, který zazněl během pondělka, Kupka uvedl, že uskupení je nejbližším partnerem ODS, ale na takové úvahy je brzo.
O výsledcích sněmu informoval Kupka spolu se zástupci Senátu včetně předsedy horní komory Milošem Vystrčilem a předsedy klubu v horní komoře Zdeňkem Nytrou. Přítomni byli také první místopředseda Tomáš Portlík či šéf poslanců ODS Marek Benda.
Oproti minulému roku ubyla občanským demokratům, které loňské sněmovní volby poslaly do opozice, zhruba stovka členů. Loni jich bylo 10 720, letos 10 606. K podporovatelům ODS se od začátku roku podle mluvčí přihlásilo víc než 2000 lidí. Desítky bývalých občanských demokratů přešly do uskupení jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko.
Nespokojenost do řad občanských demokratů zanesly průzkumy volebních preferencí i kvůli tomu, že v nich někdejšího vládního lídra předběhlo hnutí STAN.
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