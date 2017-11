Předčasné volby by byly urážkou občanů. Babišova vláda nakonec získá důvěru, věří Zeman

před 44 minutami

Prezident Miloš Zeman hned na začátku své návštěvy Olomouckého kraje vyjádřil proti případnému konání předčasných voleb, i když by se mu líbilo, kdyby v takovém případě vypadla ze sněmovny TOP 09. Vyjádřil naději, že se strany domluví na menšinové či koaliční vládě už při druhém pokusu.

Olomouc - Prezident Miloš Zeman chce na třídenní cestě po Olomouckém kraji ukázat, že jeho tlak na politické strany, aby se dohodly na vládě, má podporu i mimo Prahu. "Dnes nebudu mluvit o žádných statistikách kraje, ale položím vám jednu jedinou otázku. Jste pro předčasné volby?" zeptal se a vybídl k diskuzi na toto téma.

Dočkal se přesně toho, co očekával. Zastupitelé se vyslovili jasně proti, v hlasování, ke kterému nakonec vybídl, se pro předčasné volby nezvedla jediná ruka. Prezident dokonce zažertoval, že by hlasy pro předčasné volby dokázal pochopit. "Šance, že by ze sněmovny zmizela TOP 09 je opravdu lákavá," poznamenal.

Předčasné volby několik měsíců po volbách by podle něj byly urážkou pro občany, kteří rozdali politické karty a politici s nimi podle Zemana mají umět hrát. "Pokud ne, ať jdou od válu. Nehledě na miliardy korun, které bychom mohli využít jinak," řekl.

Zeman se domnívá, že vláda v čele s hnutím ANO, ať už koaliční, nebo menšinová, získá důvěru na druhý pokus. "Už jsem použil to přirovnání politiků ke slepicím, které také musejí udělat tři kolečka, aby nevypadaly jako prostitutky. Ti naši mají nyní za sebou zhruba druhé. Na konci toho třetího budou unavení, kohout nadržený a vše může být jinak," uvedl.

Zmínil poté příslib předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, že komunisté by menšinové vládě důvěru dali. "Věřím, že se najde i někdo další. Strana pana Kalouska však doufám ne," dodal. Na to si jinak stále přikyvující hejtman Ladislav Okleštěk dovolil prezidenta doplnit. "Ono by to s jejich mandáty ani nestačilo," řekl a Zeman, jakoby překvapeně, svým typickým způsobem uklonil hlavu na stranu.

K případnému třetímu pokusu předsedy sněmovny a situaci po jeho možném nezdaru se Zeman vyjádřil nejednoznačně. "Je pravda, že sněmovna hypoteticky může mít po celé volební období, ne, že bych si to přál, vládu bez důvěry. Prezident v takovém případě totiž může, ne musí, parlament rozpustit," řekl a zmínil dilema, které by prvního politika země, zřejmě vzešlého už z nových voleb, případně čekalo.

"Prezident by stál před Sofiinou volbou, buď odebrat poslancům platy a mandáty a dát občanům šanci si to s nimi vyřídit, nebo čelit kritice, že po nějaký čas, celé volební období by to ale být nemělo, budeme mít vládu bez důvěry," dodal.