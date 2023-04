Předčasných porodů ubývá, dál jsou tabu. Syna jsem poprvé viděla na fotce, líčí matka

Čeští novorozenci mají jednu z největších pravděpodobností na světě, že porod přežijí. Z 200 zemí, které organizace UNICEF sleduje, má Česko čtvrtou nejnižší úmrtnost novorozenců. Navíc v posledních letech klesá podíl předčasných porodů, které jsou nejrizikovější. I v nich čeští lékaři vynikají, dokážou zachránit dítě i v šestém měsíci těhotenství.

Jiří se narodil ve 27. týdnu těhotenství. Jak říká jeho matka, dnes je to normální kluk, který jezdí na odrážedle nebo na lyžích. | Foto: Denisa Kroc

Před termínem porodila svého syna i Denisa Kroc, která musela ve 27. týdnu těhotenství podstoupit císařský řez kvůli vysokému krevnímu tlaku, který lékaři neodhalili včas. "Že je něco v těhotenství špatně, jsem cítila už od začátku. Zatímco ostatním maminkám těhotenství slušelo, já jsem byla čím dál více nateklá a vůbec jsem se necítila dobře. Doktoři mě ovšem uklidňovali, že je vše v naprostém pořádku," vzpomíná Denisa.

Odhalit příčiny předčasných porodů, které se rozvíjejí spontánně, je v současnosti podle vedoucího lékaře oddělení rizikového těhotenství v pražské porodnici U Apolináře Michala Kouckého složité. "Spontánní předčasné porody tvoří zhruba 75 procent. Zatím ovšem neexistuje žádná univerzální metoda, jak je dopředu identifikovat," popisuje Koucký.

Druhou skupinu představují případy, kdy k předčasnému ukončení těhotenství musí přistoupit lékaři kvůli ohrožení života, ať už dítěte, či matky. "Nejčastějším důvodem bývá vysoký krevní tlak rodičky nebo zpomalení vývoje plodu, protože placenta nefunguje tak, jak má," dodává lékař.

Za nedonošené jsou považováni novorozenci, kteří se narodí před 37. týdnem těhotenství. Ročně se jich v Česku narodí mezi 7 až 8 tisíci. Podíl dětí s nízkou porodní hmotností do 2,5 tisíce gramů v posledních letech klesá. Zatímco v roce 2016 se v Česku narodilo 7,5 procenta nedonošených dětí, v roce 2021 to bylo 6,5 procenta dětí, jak ukazují data Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Kolik nedonošených dětí se rodí? Podle délky těhotenství se dělí předčasně narození novorozenci na čtyři kategorie. Lehce nezralí jsou děti narozené ve 34. až 36. týdnu těhotenství, ročně jich je okolo šesti tisíc. Středně nezralých novorozenců se rodí mezi 32. až 33. týdnem přes tisíc za rok. Těžce nezralých přijde na svět ve 28. až 31. týdnu zhruba 850 a extrémně nezralých novorozenců do 28. týdne těhotenství 400 ročně.

Zatímco ve světě se běžně zachraňují děti narozené od 24. týdne těhotenství, čeští lékaři bojují o životy i o dva týdny mladších novorozenců. "V roce 2015 se nám dokonce podařilo zachránit holčičku narozenou ve 22. týdnu těhotenství, která vážila 360 gramů," vzpomíná lékařka Tereza Lamberská z porodnice U Apolináře.

Podle Českého statistického úřadu se nejvyšší podíl předčasně narozených dětí vyskytuje mezi mladými matkami do 20 let, a to více než deset procent. Lékař Koucký upozorňuje, že se většinou jedná o neplánovaná těhotenství. "Při pravidelném pohlavním styku dochází k trénování imunitního systému ženy. Čím mladší je, tím má za sebou logicky méně kontaktu s antigeny muže a jeho spermatem. Kombinací krátkodobého styku a předem zakořeněného problému v těle rodičky tak vzniká větší pravděpodobnost, že dojde k předčasnému porodu," vysvětluje Koucký.

K předčasnému porodu ale může dojít u kohokoliv, často poměrně nečekaně, jako v případě Denisy Kroc. Když se v sedmém měsíci těhotenství necítila dobře, vydala se do nemocnice, kde jí lékaři zjistili vysoký krevní tlak. Na rizikovém oddělení podolské porodnice, kam ji následně převezli, strávila ani ne deset hodin, když začala silně krvácet.

V ohrožení byl nejen život dítěte, ale i její. Bylo tak nutné provést císařský řez co nejrychleji. Když se po operaci vzbudila na jednotce intenzivní péče, nevěděla, zdali její syn přežil. "Jak jsem se dozvěděla, že je miminko naživu, chtěla jsem ho navštívit, ale můj zdravotní stav mi to neumožňoval. Přemluvila jsem tehdy sestřičku, aby mi došla malého alespoň vyfotit. Tak jsem ho poprvé uviděla, na obrazovce mobilu," vzpomíná Kroc. Naživo se setkali až další den, pochovat si ho však mohla až po dvou týdnech, protože syn Jiří dostal infekci.

Právě rodičům předčasně narozených dětí se věnuje organizace Nedoklubko, jejíž členky samy mají podobnou zkušenost. Rodičky navštěvují přímo v porodnických centrech, kde jim radí, jak celou situaci zvládnout. Podle Markéty Řehořové z Nedoklubka je psychická pomoc klíčová, protože ženy se často z předčasně ukončeného těhotenství viní. "Snažíme se maminky především podpořit tím, že s nimi sdílíme příběhy ostatních a dáváme jim najevo, že v tom nejsou samy," vysvětluje Řehořová.

Předčasně narozené děti setrvávají v nemocnicích několik týdnů až měsíců, často se totiž potýkají s komplikacemi. Stejný scénář si zažila i Denisa Kroc, jejíž syn byl z nemocnice propuštěn až po 184 dnech od narození. Když už chtěli lékaři Jiřího propustit domů, zjistilo se, že došlo ke zhoršení stavu a novorozenec prodělal mrtvici, aniž by si toho někdo všimnul. Následovaly další problémy jako embolie.

"I když se na jeho zdravotním stavu musí neustále pracovat, dnes je to normální kluk, který jezdí na odrážedle nebo na lyžích," říká Kroc.

