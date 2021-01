Kabátek, Pohlreich, starostka Jeseníku. "Hříšníků" s předbíháním na očkování přibývá

Byla to první velká kauza u nás. Státní zdravotní ústav (SZÚ) rozdělil tisícovku vakcín proti nemoci covid-19 mezi své zaměstnance i jejich příbuzné. Většina z nich nepatřila mezi rizikové osoby, tedy zdravotníky či seniory.

Šéf ústavu Pavel Březovský byl údajně pod velkým tlakem, aby vakcíny co nejdřív spotřeboval. Podle serveru Seznam Zprávy dostal od premiéra Andreje Babiše (ANO) SMS s pokynem, aby očkovali co nejrychleji. Plán, jak to ústav měl udělat a komu vakcíny přidělit, ale Březovský neobdržel. I proto vakcíny nabídl zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Později rezignoval.