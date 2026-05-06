Předák sudetských Němců Posselt řekl, že sjezd v Brně se bude určitě konat

Sudetoněmecký sjezd v Brně se bude určitě konat, řekl ve středu bavorskému veřejnoprávnímu rozhlasu BR předák sudetských Němců Bernd Posselt. Ve svém vyjádření kritizoval české hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a německou stranu Alternativa pro Německo (AfD).
Označil je za pokrytce, kteří drží pospolu proti Evropě a smíření. Předseda bavorské AfD Stephan Protschka přitom usnesení namířené proti sjezdu, které navrhly české vládní strany, ve středu rovněž kritizoval.
„Nikdo neočekával, že to celé bude procházka růžovým sadem,“ řekl Posselt v reakci na protesty, které chystaný sjezd sudetských Němců provází. „Proces smíření je v plném proudu, ale je vidět, že se ještě najdou odpůrci procesu smíření,“ dodal.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora českého parlamentu s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Premiér Andrej Babiš ve středu řekl, že nepovažuje sjezd za šťastný. Za vládu se ho podle něj nikdo nezúčastní.
Posselt ve středu zdůraznil, že se sjezd v Brně „samozřejmě“ uskuteční. Ve svém vyjádření zároveň kritizoval české hnutí SPD a německou stranu AfD, kterou před rokem německá tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. „Pravicoví extremisté drží pospolu, když jde o to být proti Evropě a proti smíření,“ uvedl Posselt. Spolupráci SPD a AfD označil za „absolutní pokrytectví“. Z české společnosti sudetští Němci podle Posselta dostávají velkou podporu pro konání sjezdu v Brně.
Politici bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) Klaus Holetschek a Gerhard Hopp ve středu označili usnesení, které navrhují v české Poslanecké sněmovně ANO, Motoristé a SPD, za špatný signál. Bavorská ministryně sociálních věcí Ulrike Scharfová stanici BR uvedla, že bavorská vláda podporuje dialog.
Holetschek, Hopp i Scharfová jsou členy CSU, jejímž předsedou je bavorský premiér Markus Söder. Už v únoru při návštěvě českého premiéra Andreje Babiše v Mnichově Söder řekl, že se patrně sjezdu sudetských Němců v Brně zúčastní.
Jako bavorský premiér je patronem sudetských Němců, kteří jsou považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska. Svou účast na sjezdu potvrdil také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, který je rovněž členem CSU.
