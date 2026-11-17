Poměrně kritický byl na Národní třídě ministr školství Robert Plaga (za ANO). A to na adresu ministerstva kultury pod vedením Oty Klempíře (za Motoristy). Důvodem byla opět novela zákona o změně financování veřejnoprávních médií. Kvůli té se v neděli na Letné sešlo na demonstraci podle odhadu organizátorů asi 400 tisíc lidí. Plaga pak říká, že to nebere na lehkou váhu.
Plaga dorazil na Národní třídu kolem půl deváté ráno. Místo doprovodu svých kolegů z vlády – Karel Havlíček a Alena Schillerová přišli asi o 20 minut později – zvolil ministr zástupce vysokoškolské obce.
„Zvolil jsem společnost rektorů, protože pocházím z vysokoškolského prostředí. Protože jsem ministr školství, tak tu jsem s rektory. To mi přijde pochopitelné,“ okomentoval to Plaga na dotaz novinářů.
Ministr se pak vrátil také k nedělní demonstraci, na které kromě změny financování veřejnoprávních médií rezonovala i další témata – hlavně obrana České republiky.
„Nebylo to jen o jednom tématu. Osobně se snažím zamýšlet nad tím, jak zlepšit komunikaci, protože si myslím, že to bylo hodně o emocích. Rozhodně to neberu na lehkou váhu,“ řekl k tomu Plaga.
To premiér Andrej Babiš (ANO) se dříve vyjádřil, že respektuje právo lidí protestovat, s důvody demonstrace ale nesouhlasí a nepovažuje je za pravdivé.
Dělal by to jinak
Plaga se pak vrátil i k formě, jakou byla v prvním čtení ve sněmovně prosazena novela zákona, která má převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Jinak řečeno ke zrušení koncesionářských poplatků.
„Myslím si, že debata o zrušení poplatků je legitimní, na druhou stranu to zpracování, tedy to pojetí nočního jednání šťastné není, a teď je to jenom o emocích. Přitom by to mělo být o nějaké věcné debatě,“ míní ministr školství.
Ten narážel na čas 4:36, kdy byla 24. října protlačena novela zákona a vládní koalice zaskočila projednáváním bodu opozici i veřejnost. Právě čas 4:36 se pak stal symbolem odporu ke způsobu jednání vládní koalice.
„Já bych to dělal jinak a byl bych mnohem otevřenější už před tím, než to šlo do prvního čtení. Rozhodně to tomu nepomohlo,“ vyjádřil se Plaga kriticky na adresu resortu pod vedením Klempíře.
Plaga se také vyjádřil k Babišovu tvrzení, který přirovnal protesty před sněmovnou v noci z 23. října na 24. října k útoku na americký Kapitol z roku 2021. „Já to jako útok na Kapitol nevidím,“ odpověděl na dotaz ministr školství. Proč se premiér uchýlil k takovému přirovnání, je pak podle Plagy otázka na Babiše.
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