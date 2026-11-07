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Domácí

A zase trochu jiná demonstrace před ČT. Sešli se kritici, chválili zrušení poplatků

ČTK
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Před budou České televize na pražských Kavčích horách se v sobotu odpoledne uskutečnil protest za zrušení poplatků a reformu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Akce, kterou uspořádal spolek Svatopluk, začala pochodem od Kongresového centra k hlavní budově ČT, kde pokračovala projevy. Podle odhadu zpravodaje ČTK na místě pochodu zúčastnilo několik set lidí, organizátoři oznámili 2000.

protestní pochod za reformu veřejnoprávních médií, protest, česká vlajka, vlajky
Pochod za reformu veřejnoprávních médií, 7. listopadu 2026, Praha.Foto: CTK – Krumphanzl Michal
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Před budovou televize se sešlo i několik desítek podporovatelů veřejnoprávních médií, demonstrace trvající asi dvě a půl hodiny obešla bez vážnějších incidentů.

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Jak policejní mluvčí Jan Rybanský informoval redakci deníku Aktuálně.cz, jeden muž údajně hlasitým projevem narušoval shromáždění a policie jej tak nahlásí úřadům. „Dopouštěl se přestupku,“ doplnil Rybanský.

Projevy zahájil předseda spolku Svatopluk Petr Drulák, který kritizoval vysílání ČT a podpořil vládou plánované zrušení takzvaných koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo. Zároveň vyzval k dalším změnám ve fungování televize.

Kateřina Konečná, europoslankyně, politička, protestní pochod za reformu veřejnoprávních médií
Pochod za reformu veřejnoprávních médií, 7. listopadu 2026, Praha. Na snímku  europoslankyně Kateřina Konečná (čtvrtá zprava).Foto: CTK – Krumphanzl Michal

S projevy kritickými vůči veřejnoprávním médiím na akci vystoupili například europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná (za Stačilo!), europoslanec Ivan David (SPD) nebo herec Oldřich Kaiser. Účastníci protestu si přinesli také několik transparentů a vlajek.

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Před budovou ČT se sešlo také několik desítek odpůrců protestu, kteří se na transparentech vymezili proti rušení poplatků. Někteří přijeli na motocyklech a hlukem ze strojů na chvíli narušili projevy. Celkově se akce za dohledu desítek policistů obešla bez větších problémů.

Už v týdnu se uskutečnilo několik akcí proti rušení koncesionářských poplatků. Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v úterý stávkovali kvůli plánu vlády převést financování z poplatků pod státní rozpočet, což podle nich může ovlivnit nezávislost a stabilitu obou veřejnoprávních médií. Protest podpořili lidé po celém Česku, včetně studentů.

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Spolek Milion chvilek pro demokracii pak svolal na neděli 15. listopadu na pražskou Letenskou pláň demonstraci na podporu médií veřejné služby.

Protesty vyvolal vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní koalice nesouhlasí, změna financování podle ní není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.

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