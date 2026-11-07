A zase trochu jiná demonstrace před ČT. Sešli se kritici, chválili zrušení poplatků

Před budou České televize na pražských Kavčích horách se v sobotu odpoledne uskutečnil protest za zrušení poplatků a reformu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Akce, kterou uspořádal spolek Svatopluk, začala pochodem od Kongresového centra k hlavní budově ČT, kde pokračovala projevy. Podle odhadu zpravodaje ČTK na místě pochodu zúčastnilo několik set lidí, organizátoři oznámili 2000.
Před budovou televize se sešlo i několik desítek podporovatelů veřejnoprávních médií, demonstrace trvající asi dvě a půl hodiny obešla bez vážnějších incidentů.
Jak policejní mluvčí Jan Rybanský informoval redakci deníku Aktuálně.cz, jeden muž údajně hlasitým projevem narušoval shromáždění a policie jej tak nahlásí úřadům. „Dopouštěl se přestupku,“ doplnil Rybanský.
Projevy zahájil předseda spolku Svatopluk Petr Drulák, který kritizoval vysílání ČT a podpořil vládou plánované zrušení takzvaných koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo. Zároveň vyzval k dalším změnám ve fungování televize.
S projevy kritickými vůči veřejnoprávním médiím na akci vystoupili například europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná (za Stačilo!), europoslanec Ivan David (SPD) nebo herec Oldřich Kaiser. Účastníci protestu si přinesli také několik transparentů a vlajek.
Před budovou ČT se sešlo také několik desítek odpůrců protestu, kteří se na transparentech vymezili proti rušení poplatků. Někteří přijeli na motocyklech a hlukem ze strojů na chvíli narušili projevy. Celkově se akce za dohledu desítek policistů obešla bez větších problémů.
Už v týdnu se uskutečnilo několik akcí proti rušení koncesionářských poplatků. Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v úterý stávkovali kvůli plánu vlády převést financování z poplatků pod státní rozpočet, což podle nich může ovlivnit nezávislost a stabilitu obou veřejnoprávních médií. Protest podpořili lidé po celém Česku, včetně studentů.
Spolek Milion chvilek pro demokracii pak svolal na neděli 15. listopadu na pražskou Letenskou pláň demonstraci na podporu médií veřejné služby.
Protesty vyvolal vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní koalice nesouhlasí, změna financování podle ní není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Polsko v šoku. Muž s přilbou v maskáčích zavraždil v centru Krakova šest lidí
Šest mrtvých - čtyři ženy a dva muži - a 15 raněných včetně tří policistů si vyžádala střelba v historickém centru Krakova. V sobotu odpoledne to oznámili polští policisté s tím, že pachatele - mladého muže - zneškodnili a převezli do nemocnice. Vyšetřovatelé teď podle premiéra Donald Tuska „vyšetřují pozadí a všechny okolnosti atentátu.“ Češi mezi oběťmi ani zraněnými podle diplomacie nejsou.
Skvělá sobota českých gólmanů v Anglii. Kinský vytáhl zákrok večera, Horníček udržel bod
Brankář Tottenhamu Antonín Kinský v anglické fotbalové lize po dvou zápasech inkasoval a Spurs prohráli 0:1 v Leedsu. V 79. minutě rozhodl střídající Noah Okafor, který českého gólmana překonal tvrdou střelou k bližší tyči ze druhého doteku po Wilsonovu přiklepnutí.
„Dnes vaše obloha zrudne.“ Pod hrozby v Evropě se podepisují „bojovníci Mužského státu“
„My, bojovníci Mužského státu, dnes svými činy zanecháme stopu v dějinách. Váš feministický režim si to bude navždy pamatovat. K výbuchu dojde za 60 minut. Dnes vaše obloha zrudne.“ Tak zněla jedna z výhrůžných zpráv zaslaných evropským letištím a leteckým společnostem. Kvůli bombovým hrozbám musela některá letadla změnit trasu a do vzduchu vzlétly také italské, francouzské a bulharské stíhačky.
Otec ve vazbě kvůli pedofilii, sám neměl na jídlo. Drsný příběh tenisového playboye
Jeho život by vydal na filmový scénář nebo alespoň na knihu. Australský tenista Mark Philippoussis, který slaví v sobotu 50. narozeniny, dostal nálepku vyhlášeného playboye okruhu ATP. V soukromí měl ale spoustu problémů.
„Do diplomacie bych mohl nastoupit zítra.“ Turek přinesl diplom, chlubil se trojkou
I v sobotu pokračoval příběh Filipa Turka a jeho vysokoškolského vzdělání. Poté co v uplynulých dnech na svých sociálních sítích publikoval dvě verze magisterského diplomu – obě s chybami –, dorazil s modrými deskami do televizního studia. Zatímco moderátorka si jeho vysvědčení prohlížet mohla, pirátský předseda Zdeněk Hřib to dovoleno neměl.