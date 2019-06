Aktualizováno před 2 hodinami

Před 77 lety se nacisté pomstili za atentát na zastupujícího říšského protektora a jednoho z nejmocnějších mužů třetí říše Reinharda Heydricha, když 10. června 1942 začali s vyhlazováním Lidic. Ačkoli propaganda tvrdila, že byli popraveni všichni dospělí muži, ženy poslány do koncentračních táborů a děti na převýchovu, skutečnost byla jiná. Před popravčí četu nastoupili všichni muži a chlapci od 15 let (některým tolik ani nebylo). Ženy odcházely do koncentráků s poznámkou, že tam mají být na doživotí. A většina lidických dětí byla zplynována. Připomeňte si tragické události ve fotogalerii Aktuálně.cz.