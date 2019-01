Přechodníky ve výuce zachovejme, ale vypusťme literární teorii, říká mluvčí češtinářů

Výuka češtiny je podle mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury Veroniky Valíkové v současnosti zatížená příliš velkým množstvím teoretických pojmů. Při plánovaných úpravách obsahu vzdělávání, které chystá ministr školství Robert Plaga, by se proto zaměřila zejména na omezení literární teorie. Společnost češtinářů podle ní zároveň podporuje Plagův záměr vyjmout slohy a ústní zkoušky ze státních maturit a vrátit je na úroveň škol.

Plaga na konci loňského roku oznámil, že chce v nejbližší době otevřít diskusi o změnách v plánech učiva. Úpravy má připravit Národní ústav pro vzdělávání, který patří pod ministerstvo školství. Podle Plagy by se měl obsah vzdělávání zúžit a více upřesnit.

Některá média nedávno informovala, že by tak z výuky češtiny mohly zmizet například přechodníky. Valíková by se raději zaměřila na redukci množství teorie ve výuce českého jazyka.

"Já myslím, že revize rámcových vzdělávacích programů by se měla dělat velice citlivě," řekla Valíková. Uvedla, že osobně by přechodníky z obsahu učiva neodstraňovala, protože se s nimi děti mohou setkat například v literatuře. Pokud by se děti s přechodníky neseznámily alespoň pasivně ve škole, mohly by podle Valíkové mít potíže s pochopením jejich významu.

Za posledních deset let nicméně podle mluvčí češtinářů ve výuce češtiny přibylo velké množství teoretických pojmů. Jako příklad uvedla druhy veršů s názvem epizeuxis či anafora, které se v minulosti vyskytly u státní maturity. Podle Valíkové jde o důsledek zavedení státních maturit i jednotných přijímacích zkoušek. "Nabylo tolik teoretických záležitostí, že bych to ze dvou třetin (z plánů učiva) vyházela, protože ty děti se s tím v praktickém životě nesetkají," uvedla.

Valíková se domnívá, že by se výuka měla zaměřit hlavně na to, aby se děti naučily používat jazyk správně. Redukovat podle ní není možné látku, která se týká pravopisu, skloňování či časování.

Za podstatné považuje také například to, aby uměly ve větách dělat čárky. K tomu podle ní potřebují mimo jiné umět rozlišovat hlavní a vedlejší věty. Vypustit by se podle ní ale asi dalo procvičování různých předpon a přípon v nauce o slovní zásobě. "Je dobré vědět, že to existuje, ale v jazyce to funguje i bez toho," podotkla.

Dodala, že Společnost učitelů českého jazyka a literatury podporuje Plagův záměr omezit státní maturity na didaktické testy. Plaga v neděli uvedl, že nové nastavení maturit by mohlo začít fungovat nejdříve za dva roky. Návrh by chtěl předložit do meziresortního připomínkového řízení do konce února.

Češtináři dlouhodobě usilují o to, aby se písemná a ústní zkouška z českého jazyka a literatury vrátila na úroveň škol. Současné centrální hodnocení slohů je podle Valíkové nespravedlivé a nekvalitní. Státní ústní zkouška podle ní odrazuje studenty od četby. Maturant potřebuje seznam 20 knih a u zkoušky analyzuje text pomocí teoretických pojmů, uvedla. "Nesmí interpretovat a nesmí srovnávat knihy," doplnila.