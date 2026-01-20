Přeborníci v nejkratším působení ve vládě. Jak jsou na tom Babišovi ministři?

Třetí vláda Andreje Babiše, která získala minulý čtvrtek důvěru, řídí zemi teprve od 15. prosince 2025. Třebaže pro většinu jejích členů je to první ministerské angažmá, už nyní mají jisté, že v žebříčku nejpomíjivějších ministrů přeskočí hned několik jmen na posledních místech. Ta patří trojici žen, jejichž funkce se počítala na pouhé jednotky dní.
Měsíc bez důvěry a týden s důvěrou – tolik mají za sebou v ministerské funkcí členové současné Babišovy vlády. I kdyby je dnes premiér odvolal nebo sami podali rezignaci, už nebudou patřit mezi ministry s vpravdě jepičím životem. Zařadili by se až na páté místo seznamu nejméně „trvanlivých“ ministrů po boku Romana Prymuly.
Ten ve funkci ministra zdravotnictví v době první velké vlny pandemie covidu-19 vydržel jen 38 dní. Osudnou se mu stala schůzka ve vyšehradské restauraci, kterou porušil zákaz, jenž sám vydal. O mnoho déle nevytrvali ani jeho nástupci – Ivan Blatný skončil v dubnu následujícího roku, Petr Arenberger byl ministrem pouhé dva měsíce. Kvůli těmto rošádám během předchozí Babišovy vlády je post ministra zdravotnictví v Česku ten nejvrtkavější.
Ministryně, které rychle podlehly tlaku
Ženy, které si vrcholnou exekutivní funkci užily jen několik dní, nicméně řídily jiné resorty. Režisérka Helena Třeštíková stanula ve vedení ministerstva kultury od 9. do 27. ledna 2007. Spolustraníci její nominaci kritizovali, Třeštíková podle nich zastávala nepřátelské postoje vůči církvi. Třeštíková silnému tlaku záhy podlehla a podala rezignaci.
Ještě kratší dobu vydržela na pozici ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) v létě 2018. Čelila vlně kritiky za údajný střet zájmů. Odstoupila však až poté, co vyšlo najevo, že se ve svých diplomových pracích dopustila plagiátorství.
Absolutní rekord ministryně s jepičím životem drží Karolína Peake (LIDEM), místopředsedkyně vlády Petra Nečase. Ministryní obrany byla jen osm dní před Vánoci roku 2012. Ihned po svém nástupu totiž odvolala z funkce tři klíčové muže včetně prvního náměstka a náčelníka generálního štábu. „Má důvěra neklesla k nule, klesla do záporných hodnot,“ zdůvodnil tehdy premiér její odvolání.
Rekordman v klinické smrti
Současní ministři se nemusejí obávat, že by museli vyklízet kancelář tak brzy. Během tří let, po které Andrej Babiš vedl svůj druhý kabinet, nechal většinu členů ve funkci. Neodvolal ani Marii Benešovou, proti jejímuž působení v čele justice se konaly mohutné demonstrace. Spolustraníka Karla Havlíčka nechal téměř dva roky vést dva resorty najednou. Vyměnil pouze Tomáše Petříčka poté, co Petříček neuspěl v souboji s Janem Hamáčkem o funkci předsedy sociální demokracie.
Dnes už ani jeden z nich v ČSSD alias SOCDEM není. Dnes marginální strana přitom stále drží dvě prvenství v historii samostatné České republiky. Měla největší počet ministrů (68, druhá ODS jen 50, třetí KDU-ČSL celkem 29), kteří zastávali své funkce v úhrnu téměř 57 tisíc dní (ODS pouze 43,5 tisíce, ANO 24,4 tisíce). Tyto rekordy sociální demokracie udrží minimálně do konce současného volebního období.
