Pražští zastupitelé ve čtvrtek zvolili primátora Petra Hlaváčka (STAN), jeho pět náměstků i zbylých pět členů jedenáctičlenné rady města. Náměstky primátora jsou lídr Spolu (ODS, TOP 09) Tomáš Portlík, lídr Prahy sobě Adam Scheinherr, Michal Hroza (TOP 09), Antonín Klecanda a Hana Novotná (oba STAN).
Radu doplnili Alexandra Udženija (ODS), Tomáš Slabihoudek (TOP 09), Pavel Dobeš, Michal Biskup (oba STAN) a David Bouz (Praha sobě). Pražskou koalici vytvořil vítěz voleb STAN se Spolu a Prahou sobě. V 65členném zastupitelstvu mají většinu 47 hlasů.
Portlík bude mít ve své gesci finance, Scheinherr dopravu, Hroza infrastrukturu, Klecanda školství a sport a Novotná životní prostředí a veřejný prostor. Udženija bude mít na starosti sociální věci a zdravotnictví, Slabihoudek kulturu a cestovní ruch, Dobeš energetiku, inovace a legislativu, Biskup bezpečnost a IT a Bouz majetek.
Hlaváček, který si jako primátor vzal na starost oblasti územního rozvoje, bydlení a zahraničních vztahů, po zvolení kompletní rady převzal primátorský řetěz.
Portlík pronesl, že předvolebním tématem bylo, že Praha je bohatá. "To není pravda. Když se podíváme na součet projektů a přání, tak v rámci desetiletého horizontu několik desítek miliard chybí," řekl.
Klecanda vystoupil s plánem téměř zdvojnásobit počet míst na pražských středních školách. Novotná chce připravit opatření, aby Praha lépe zvládala vlny veder. Hroza plánuje pokračovat mimo jiné v budování vodovodní sítě a dokončit rekonstrukci Ústřední čistírny odpadních vod.
Scheinherr chce zahájit stavbu městského okruhu, pokračovat ve stavbě metra D a tramvajových tratí. "Rád bych slíbil, že od zítřka ruším zácpy, ale to je utopie. Udělám ale vše, aby se přes město jezdilo pohodlně a měli jsme na výběr mezi různými druhy dopravy," řekl Scheinherr.
Udženija uvedla, že se chce zaměřit mimo jiné na další rozvoj organizace zaměřené na duševní zdraví Zahrada pro duši a na budování kapacit pro seniory. Slabihoudek zmínil stavbu filharmonie na Vltavské, vypsání soutěže na novou budovu Muzea hlavního města Prahy či dokončení rekonstrukcí Divadla na Vinohradech a Šlechtovy restaurace.
Dobeš chce zvyšovat energetickou odolnost a soběstačnost metropole a spolupracovat s inovativním průmyslem. Biskup uvedl, že plánuje zmodernizovat kamerový systém, podporovat městskou policii nebo zvyšovat připravenost města na krizové situace.
Bouz pak zmínil dokončení pasportizace městského majetku, digitalizaci jeho správy a rozvoj městských areálů, jako jsou Výstaviště, Holešovická tržnice, Kasárna Karlín nebo stadion na Strahově.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě má 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm křesel. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.
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