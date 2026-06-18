Pražští zastupitelé chtějí odvolat z funkce Prokopa kvůli kauze nepřiznaných bytů

Pražští zastupitelé po třech hodinách diskuze schválili program, na který nad rámec bodů navržených radou města doplnili několik bodů. Většina zastupitelských klubů se shodla na zařazení bodu k odvolání Ondřeje Prokopa (ANO) z funkce předsedy kontrolního výboru kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů.
Na program se dostaly také body o návratu pomníku Radeckého na Malostranské náměstí nebo omezení plánů státu na rozvoj železnice. Kandidát ANO na primátora Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů. Ve středu na to upozornily Seznam Zprávy. Sám Prokop se z dnešního jednání omluvil, v pátek se chystá věc osvětlit na tiskové konferenci. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš uvedl, že bude chtít po Prokopovi vysvětlení.
Podle předsedy zastupitelů Spolu Tomáše Portlíka (ODS) se na středeční schůzce na zařazení bodu k odvolání Prokopa shodli zástupci klubů. Před jednáním zastupitelstva návrh avizovali Piráti a opoziční Praha Sobě, v diskuzi podporu vyjádřili i zástupci STAN. Prokopa by v čele výboru měl nahradit jiný člen ANO. „Prosíme členy klubu ANO, aby si připravili jméno,“ řekl Portlík.
Zástupci hnutí se k tomu v diskuzi nevyjádřili, zařazení bodu podpořily všechny kluby kromě ANO a SPD. Prokopovo odvolání je prvním bodem programu.
Na program zastupitelé zařadili také návrh radního Tomáše Slabihoudka (TOP 09) a zastupitelů Jiřího Pospíšila (TOP 09) a Davida Bodečka (nez. za Piráty) na návrat jezdecké sochy maršála Radeckého, která na Malostranském náměstí stála mezi lety 1858 až 1919.
Zastupitelstvo projedná i možné dopady reorganizace na Úřadu vlády v oblasti lidskoprávních agend, prověření auditů zadávaných firmě PKF Apogeo, která poslala 2,5 milionu korun spolku Zilvar napojenému na lobbistu Romana Janouška, petici za návrat semaforů na Strossmayerovo náměstí, otázku omezení státních investic do modernizace železniční sítě nebo aktualizaci strategického dokumentu nutnou pro získání evropských peněz na modernizaci tramvajové trati v Seifertově ulici.
Na programu zastupitelů je i nová vyhláška, která reguluje používání pyrotechniky a umožňuje městským částem ji na svém území úplně zakázat, dále zpráva o hospodaření za loňský rok, odkup pozemků pro stavbu drážní promenády v Praze 10, majetková dohoda o pozemcích v Krči nutných pro stavbu stanice metra D, stamilionové dotace na investice městských částí či 850 milionů pro Pražské služby na novou technologii zpracování odpadu ze spalovny.
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