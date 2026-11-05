Pražští vysokoškoláci chystají další protest na podporu televize a rozhlasu

Studenti pražských univerzit plánují na úterý 10. listopadu protest na podporu veřejnoprávních médií, sejít se chtějí s akademiky, žáky středních škol i veřejností v symbolických 16:36 na náměstí Republiky. Ve čtvrtek o tom informoval místopředseda akademického senátu Univerzity Karlovy (UK) Rafael Daniel Berti.
Fakulty UK i další vysoké školy v hlavním městě podle něj plánují během dopoledne a brzkého odpoledne či večera vlastní program. K protestu se v koordinaci přidávají i další mimopražské vysoké školy, uvedl.
Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) tento týden v úterý stávkovali kvůli plánu vlády převést financování z poplatků pod státní rozpočet, což podle nich může ovlivnit nezávislost a stabilitu obou veřejnoprávních médií.
Odpoledne se na jejich podporu konala shromáždění na pražském Václavském náměstí, v centru Brna, Ostravy i v dalších městech. K protestu se přidali vysokoškolští studenti, divadla a další instituce. Premiér Andrej Babiš (ANO) důvody ke stávce odmítl, vláda podle něj návrhem na změnu financování plní svůj slib.
„Chceme žít ve společnosti, ve které můžeme svobodně čerpat ověřené a nezávislé informace. Chceme se vzdělávat, což bez informací nelze. Jsou to právě veřejnoprávní média, která v současné nepřehledné době podrobují informace kritickému pohledu a jsou jedním ze základních pilířů informované demokratické společnosti,“ uvedli studenti.
Čas plánovaného studentského protestu odkazuje na to, že kritizovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií poslala koalice ve Sněmovně do druhého čtení po půl páté ráno.
Veřejnoprávní média podle studentů otevírají nezanedbatelný prostor vědě a technice, umění, vzdělávání, ale také menšinám. „Omezování veřejnoprávních médií, a tedy i kultury, znamená oslabování kritického hlasu společnosti,“ uvedli studenti.
Uvažované začlenění financování veřejnoprávních médií do státního rozpočtu považují za hrozbu i s ohledem na situaci státní pokladny. V této souvislosti poukázali studenti i na podfinancování vysokých škol.
Požadují stažení vládního návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků, který považují za neadekvátní a nepřijatelný. Chtějí odbornou diskusi.
Například studenti z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) vyhlásili ve středu studentskou stávkovou pohotovost.
Informovala o tom iniciativa Vstávej, Techniko!, která na úterý 10. listopadu chystá další shromáždění v dejvickém kampusu.
Vládní koalice přes odpor opozice prosadila návrh, který počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet, v prvním čtení ve sněmovně v sobotu 24. října ve 04:36. Nezvyklý čas schválení se stal symbolem následných protestů veřejnosti.
Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, 11 je dříve zrušilo a ostatní měly jiné způsoby financování.
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