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Pražští radní odvolali Prokopa z dozorčí rady dopravního podniku. Piráti se mi mstí, řekl

ČTK

Zastupitel hlavního města a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku (DPP). V pondělí ho na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka (Piráti) odvolali radní Prahy.

Ondřej Prokop, ANO, Volby 2022, komunální volby 2022, Senátní a komunální volby 2022, Praha
Ondřej ProkopFoto: HN – Libor Fojtík
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Důvodem je zjištění Seznam Zpráv z minulého týdne, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Zastupitelé již politika minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop uvedl, že vše vysvětlil a Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci.

Prokop v pátek uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi. Kauza se však nelíbí premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, o Prokopově setrvání v čele pražské kandidátky podle něj rozhodne výbor hnutí na konci června. „Pirátům vadí, že nahlas upozorňuji na jejich selhání ve vedení pražské dopravy,“ uvedl Prokop ke svému pondělnímu odvolání.

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„Své příjmy i financování rodinných nemovitostí jsem doložil a mediální spekulace o majetkových poměrech vyvrátil. Ale o fakta tu zjevně nejde,“ sdělil dále. Pirátům podle něj vadí, že upozorňoval na jejich selhání ve vedení pražské dopravy, jako je kauza Dozimetr v dopravním podniku, zpoždění výstavby metra D či rizikový nákupu tureckých trolejbusů.

Babiš v neděli v pořadu Partie televize CNN Prima News uvedl, že o dalším postupu rozhodne výbor Prahy a že Prokop podle něj nebyl tak dobrá opozice, jak by si představoval.

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