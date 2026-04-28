Přeskočit na obsah
Benative
28. 4. Vlastislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Pražští plánovači se zaměří na okolí Prahy a provázání se středočeským krajem

ČTK

Pražský Institut plánování a rozvoje se po předpokládaném květnovém schválení nového pražského územního plánu, na kterém přes dekádu pracoval, chce zaměřit na řešení provázanosti metropole se Středočeským krajem nebo přípravu podrobnějších územně-plánovacích dokumentů.

Foto: IPR
Novinářům to řekl ředitel institutu Ondřej Boháč. Institut plánování a rozvoje (IPR) také čeká stěhování, protože koncem června začne tříletá rekonstrukce jeho sídla v areálu emauzského kláštera.

IPR jako instituce zaměřená na městské plánování vznikla v roce 2013 transformací dřívějšího Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Přípravu nového územního plánu, nazývaného Metropolitní plán, vedení města schválilo ještě před tím, takže institut se jím zabývá od počátku své existence. „IPR vlastně nezná jiný stav, než že dělá Metropolitní plán,“ řekl Boháč.

Plán by mělo městské zastupitelstvo po více než dekádě příprav schvalovat na konci května. Podle ředitele panuje shoda na nutnosti ho schválit a nyní již není prostor pro úpravy. "Pokud by se mělo něco upravovat, tak by se muselo jít do opakovaného projednání," uvedl.

IPR se po schválení plánu, který by měl vstoupit v platnost od 1. září, zaměří na podrobnější dokumentace, s jejichž vytvářením nový dokument počítá. Dále bude institut podle ředitele více řešit aglomerace okolo Prahy a plánuje nabídnout své služby Středočeskému kraji, který vlastní ekvivalent IPR nemá.

Středočeský kraj roste nejrychleji v republice

Středočeský kraj je podle Boháče nejrychleji rostoucím v republice, což pochopitelně zatěžuje Prahu jako jeho přirozené centrum. „Je to něco, co aktivně potřebujeme řešit,“ uvedl.

Další výraznou změnou bude podle ředitele plánovaná velká novela stavebního zákona, která počítá s převedením územního plánování plně do kompetence samospráv. Nyní je v takzvané přenesené působnosti státní správy, což znamená, že organizačně patří pod samosprávy, ale kompetenčně pod stát. Změny podle Boháče budou znamenat nutnost zavést nový systém změn územního plánu a dalších úkonů.

IPR bude od 26. června po dobu tří let působit v kancelářské budově u holešovické tržnice, protože jeho sídlo v takzvaných Pragerových kostkách bude v rekonstrukci. Uzavře se tak i pro veřejnost určené Centrum architektury a městského plánování, které však bude podle Boháče po dobu prací fungovat v náhradních prostorech. „O místě ještě jednáme,“ řekl.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
