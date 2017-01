Pražská policie chytila zloděje jízdních kol. Mohl jich ukrást až 1600 za rok

před 3 hodinami

Krádeže až 1600 jízdních kol údajně stihl za jediný rok pětadvacetiletý muž z Prahy. Policie ví o téměř 40 vloupáních do sklepů a společných prostor domů v oblastech Prahy 1, 2, 8 a 9, k nimž došlo od února do srpna loňského roku. Zloděj se zajímal především o jízdní kola, která potom dále prodával. Muže usvědčilo porovnání zabaveného nářadí se stopami na místech vloupání i DNA a otisky prstů. Za porušování domovní svobody, krádež a poškození cizí věci mu hrozí až pět let vězení.

Praha – Až 1600 jízdních kol během jednoho roku, tedy v průměru čtyři kola denně, údajně ukradl v Praze pětadvacetiletý muž. Zatím ho policisté obvinili ze čtyř desítek vloupání do sklepů a kočárkáren s celkovou škodou půl milionu korun. Prověřují ale i další možné zločiny obviněného, škoda tak může vzrůst. Informoval o tom mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Detektivové dosud zmapovali téměř 40 vloupání do sklepů a společných prostor domů v oblastech Prahy 1, 2, 8 a 9, jichž se měl dopadený muž od února do srpna loňského roku dopustit. Zajímal se především o jízdní kola, která pak podle policie prodával náhodným zájemcům. Mluvčí uvedl, že muže usvědčilo porovnání zabaveného nářadí se stopami na místech vloupání i DNA a otisky prstů. Při následných výsleších se pak podezřelý k provedeným vloupáním doznal.

Detektivové při vyšetřování případu získali také informaci, že dopadený muž má možná na svědomí až 1600 ukradených kol za období jednoho roku. "Tímto zjištěním se kriminalisté dál zabývají," sdělil mluvčí.

Mladík byl v minulosti sedmkrát odsouzen, po posledním zatčení tedy skončil ve vazbě. Během ní byl odsouzen za předchozí trestnou činnost, takže si nyní odpykává za mřížemi více než čtyřletý trest. V aktuálním stíhání pro trestné činy porušování domovní svobody, krádež a poškození cizí věci mu v případě odsouzení hrozí až pět let vězení.

autor: ČTK