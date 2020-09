Klub má mít v noci zavřeno, z hostů chce udělat komparz filmu. FAMU se distancuje

Ačkoliv od čtvrtka musí všechny kluby a bary v Česku zavírat ve 22 hodin, některé našly cestu, jak ani noční provoz neomezit. Pražský Cross klub avizoval, že od pondělka bude v jeho prostorách každou noc probíhat studentské natáčení, na nějž shání komparz, který by hrál hosty klubu. FAMU, na jejíž studenty se klub odkazuje, však popřela, že by jakékoli natáčení v prostorách plánovala.

Klub slibuje od pondělí kulturní program s místy na sezení, jako jsou koncerty, stand-up show či promítání filmů, který mu umožní zůstat otevřený pro návštěvníky. Zároveň však avizuje, že v nočních hodinách bude v jeho prostorách probíhat natáčení studentského filmu, jehož tvůrci hledají kompars coby návštěvníky klubu.

"Od 28. 9. bude ve spodním patře klubu Cross každou noc probíhat natáčení studentského filmu. Film je o elektronické hudební scéně, láskách a pařbách dnešní mladé generace. Studenti FAMU a Prague Film School nás poprosili o poskytnutí prostoru k natáčení. Studenty jsme podporovali vždy a v tuhle chvíli, kdy musíme jako klub být pro veřejnost zavření, nám to vyhovuje. Sháníme tedy na každý den komparz (bez nároku na honorář), který bude každý den hrát návštěvníky klubu. Jde o hodiny záběrů na tančící a bavící se lidi a pro vybrané menší epizodní role ve filmu," napsalo vedení klubu na svém Facebooku.

"Takže pokud vám bude chybět v noci klub, můžete dorazit jako komparz," uvádí klub s přesným popisem toho, jaký typ hudby bude který den na programu a přislibuje i účast svých nejlepších dýdžejů. "Dokonce se nám podařilo obsadit do filmu i naše rezidentní DJs, takže je budeme schopni podpořit v těžkých časech honoráři za hraní ve filmu," uvádí klub na Facebooku.

Vedení FAMU se však od natáčení distancovalo, podle něj žádný z jejích studentů natáčení v Crossu neplánuje. "FAMU aktuálně neprodukuje studentský film, který by se natáčel v prostorách klubu Cross, ani film, který by se obsahově zabýval elektronickou hudební scénou. Při natáčeních našich studentských filmů důsledně dbáme na dodržování bezpečnostních a hygienických nařízení a opatření, které studenti respektují, a chrání tak zdraví všech zúčastněných," píše fakulta ve vyjádření na svém Facebooku.

To potvrdil Aktuálně.cz i ředitel FAMU Ondřej Šejnoha. "V žádném případě nejde o studenty z naší fakulty. Klub jsme kontaktovali a tam nám bylo znovu potvrzeno, že ti, kdo žádali o prostory, rozhodně nejsou studenty FAMU, ale jde pravděpodobně o studenty soukromé Prague Film School. Jistě je možné, že se se studenty z naší fakulty potkávají, ale pokud na tom pracuje nějaký posluchač FAMU, tak rozhodně ve svém volném čase, my jsme tento projekt nijak nezaštítili. A samozřejmě by ani v takovém případě nemělo být uváděno, že na projektu škola spolupracuje, my bychom postupovali úplně jinak, v souladu s aktuálními nařízeními," uvedl Šejnoha.

"Za nás je to naprosto neakceptovatelné, my postupujeme velmi přísně v souladu s tím, co je nyní nařízeno, abychom nikde nezpůsobili žádné problémy," dodal.

Redakce Aktuálně.cz klub kontaktovala, bylo jí však sděleno, že není možné ji s majitelem ani provozním klubu spojit ani na něj předat kontakt. Na zaslaný e-mail dosud vedení klubu nereagovalo, jen několik desítek minut od telefonátu však příspěvek ze své facebookové stránky bez vysvětlení stáhlo.

O kauze již byl informován i ministr zdravotnictví Roman Prymula. "Doneslo se to k nám, doneslo se to i na policii, jak jsem byl informován. Toto je aktivita, která je naprosto nežádoucí, a myslím si, že neproběhne. Beru to jako výsměch těm opatřením. Vrátit ten klub na celé noci do podoby, jako kdyby byl otevřen, to je opravdu nežádoucí a je to příklad, jak bychom k tomu opravdu neměli přistupovat. Ta opatření neděláme proto, abychom někoho otravovali a znepříjemňovali mu život, ale proto, abychom zastavili růst nákazy," uvedl na tiskové konferenci Prymula.