Pražský dopravní podnik zastavil 124 exekucí dětí. Samotný dluh však musí zaplatit

Pražský dopravní podnik (DPP) zastavil 124 exekucí dětí do 15 let. Dalších 40 jich ještě zbývá podniku vyřešit. Dětem podnik odpouští takzvané příslušenství, ale samotný dluh nikoliv.

Dětmi s exekucemi se letos zabývaly vláda a sněmovna. Dluhy dětí do 15 let přejdou na jejich zákonného zástupce či osobu, která je má v péči, vyplývá z novely insolvenčního zákona, kterou koncem srpna podepsal prezident Miloš Zeman.

Podle radní Hany Marvanové se jedná většinou o dluhy, které vznikly před rokem 2008. Jejich vymáhání prostřednictvím exekuce považuje za nehumánní.

"Dnes jsme schválili obchodní pokyn DPP, aby společně s advokáty zastavil dětské exekuce," informovala Marvanová.

Pražští radní zároveň rozhodli, že dopravní podnik do budoucna nemá vymáhat dlužné částky po dětem prostřednictvím exekucí. Od roku 2016 mají děti do 15 let jízdné v MHD zdarma.

V Česku čelí exekucím přes 6,5 tisíce dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Dluhy typicky vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, nevrácení či poškození knihy v knihovně, faktuře za telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.