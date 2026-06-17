Pražský arcibiskup chystá církevní řízení s duchovním, který měl znásilňovat ženy

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou, který údajně po několik let znásilňoval ženy. Přibyl to uvedl ve středu na své facebookové stránce. Arcibiskupství podle něj také poskytuje součinnost policii.
Na případ upozornil server Seznam Zprávy, kterému dvě ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, jednu z nich i přímo v prostorách arcibiskupství. Policie podle serveru uvedla, že Juriga je podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně čtyřem lidem. Juriga nyní žije ve Španělsku.
Přibyl se stal arcibiskupem letos na konci dubna. Na facebooku napsal, že v době, kdy se podle žen znásilňování odehrávalo, na arcibiskupství nebyl a že ho překvapilo, že se něco takového mohlo stát.
„Takové jednání je naprosto nepřijatelné a nesmí být nikdy zlehčováno ani přehlíženo,“ sdělil. „Bezprostředně po seznámení s tímto svědectvím jsem vydal rozhodnutí o zahájení přípravného řízení, které předchází vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva. Celou věc také vyšetřuje policie, které poskytujeme veškerou součinnost,“ doplnil.
Juriga byl na pražském arcibiskupství výkonným ředitelem a byl jáhnem, což je nižší stupeň kněžského svěcení. Jedna z žen, které popsaly Jurigovy činy Seznam Zprávám, byla jeho podřízenou na ekonomickém oddělení arcibiskupství. Juriga ji údajně znásilňoval opakovaně i v kanceláři, církevním bytě či na služebních cestách.
Další žena, která se serverem mluvila, byla pozdější partnerkou Jurigy. Obě shodně uvedly, že je Juriga znásilňoval vaginálně, orálně i análně, a to i za použití různých sexuálních pomůcek. Také je škrtil, způsoboval jim různá zranění, sledoval je a vyhrožoval jim zabitím.
První zmíněná žena se podle svých slov nakonec se znásilňováním svěřila v roce 2022 tehdejšímu generálnímu vikáři pražské arcidiecéze Janu Balíkovi. Juriga následně z funkce na arcibiskupství odešel, ale oficiálně kvůli reorganizaci a s odstupným ve výši dva miliony korun, uvedly Seznam Zprávy.
Zbavení kněžského svěcení začala církev u Jurigy řešit v roce 2024, když se v rozporu s církevním právem rozvedl. Jáhnové mohou být ženatí, ale musí mít v pořádku rodinné záležitosti. Juriga, Balík i předchozí arcibiskup Jan Graubner se podle serveru k případu odmítli vyjádřit.
Policisté se začali případem zabývat poté, co v roce 2024 zasahovali na arcibiskupství kvůli podezření z prodejů nemovitostí pod cenou. Tehdy podle serveru objevili Jurigovy sexuální pomůcky a mučicí nástroje a také komunikaci mezi Jurigou a jeho podřízenou.
„Jmenovaný se mohl v období od roku 2021 do konce roku 2024 nejméně na čtyřech osobách dopustit trestných činů dle HLAVY III zvláštní části trestního zákoníku. Konkrétně se může jednat o zločiny znásilnění a sexuálního nátlaku,“ citoval server z policejních dokumentů.
Přibyl ve středu uvedl, že na arcibiskupství nastoupil mimo jiné s cílem budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí. „Pokračuji v tom, co jsem nastavil už v Litoměřicích, že jsem otevřený a naslouchám každé oběti zneužívání a nabízím pomoc, která je v mé kompetenci,“ sdělil. Na arcibiskupství jsou podle něj nastavené mechanismy pro ochranu obětí a šetrný přístup k nim.
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