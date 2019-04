Pražská strojírna chce zpět milion za Fischerovo poradenství. Práci neodvedl, tvrdí

Firma Pražská strojírna, ovládaná magistrátem hlavního města, chce zpět více než milion korun, které v minulosti vyplatila nynějšímu senátorovi a bývalému prezidentskému kandidátovi Pavlu Fischerovi. Tvrdí, že Fischer neodvedl poradenskou práci, jak se k tomu v roce 2016 smluvně zavázal. Strojírna, která je stoprocentní dcerou pražského dopravního podniku, přitom nežádá peníze přímo od senátora, nýbrž od svého někdejšího ředitele Vladimíra Říhy, vyhozeného v únoru 2017. Právě on měl podle strojírny vše zavinit.

Podle informací Aktuálně.cz odeslala městská firma letos 18. února Říhovi předžalobní výzvu, ve které jej žádá, aby údajnou škodu, vyčíslenou na 1,035 milionu korun, do konce února uhradil.

Říha na výzvu nereagoval a tak Pražská strojírna o zmíněný "Fischerův" milion na začátku března rozšířila žalobu o náhradu škody, kterou na svého bývalého šéfa podala už loni v září (v té byly celkové Říhovy škody vyčísleny na 21 milionů korun).

V rozšíření žalobě, s níž se redakce Aktuálně.cz seznámila, žalující strojírna tvrdí, že peníze pro Fischera byly "vynaloženy zcela neúčelně a ke škodě žalobkyně (Pražské strojírny)".

Pomoc s expanzí do Francie

Nynější senátor, který byl v letech 2003 až 2010 českým velvyslancem ve Francii, měl přitom městské strojírenské firmě, která se zabývá výrobou tramvajových výhybek a dalšího materiálu souvisejícího s kolejovou dopravou, pomoci s rozvojem byznysu na francouzském trhu.

Poradenský kontrakt Fischer podepsal k 1. březnu 2016 s odměnou 110 tisíc korun měsíčně a náhradou cestovních výdajů. Smlouva, za firmu signovaná Říhou, měla původně trvat do konce června stejného roku, ale byla dvakrát prodloužena, spolupráce skončila až v závěru roku 2016.

Strojírna s novým vedením, v jehož čele je nyní krizový manažer a člen hnutí ANO Róbert Masarovič, tvrdí, že nedisponuje žádnou písemnou zprávou o situaci na francouzském trhu, kterou jí Fischer slíbil dodat. Současně prý nemá poznatky o tom, že by závěry z Fischerovy zprávy byly nějak využity.

"Žalobkyně má proto důvodné pochybnosti o poskytnutí adekvátního protiplnění. Ve Francii neměla prakticky žádné zakázky a tedy ani tržby," napsala firma, kterou před soudem zastupuje advokátní kancelář HSP & Partners vedená advokátem Květoslavem Hlínou. Jde o kancelář, s níž nové vedení Prahy chtělo ukončit spolupráci, nicméně zakázky v Pražské strojírně jí zůstaly.

"Firmě velmi aktivně pomáhal"

Zaslání přípisu s předžalobní výzvou a rozšíření žaloby na Říhu potvrdil deníku Aktuálně.cz i šéf strojírny Masarovič. "Domníváme se, že škodu společnosti způsobil svým jednáním především pan Říha. K prověření tohoto podezření byly učiněny příslušné právní kroky," vysvětlil, proč žaloba v této věci míří právě na jeho předchůdce a ne přímo na senátora.

Přijetí předžalobní výzvy potvrdil i sám Vladimír Říha. Vyčíslené škody považuje za smyšlené, nepodložené jakýmikoli důkazy, stejně jako další škody, které mu Masarovičem vedená Pražská strojírna vyměřila už dříve (a kvůli kterým v roce 2017 podala i trestní oznámení).

Co se týče Pavla Fischera, je si Říha prý stoprocentně jistý, že pro strojírnu řádně zpracoval nejen dohodnuté studie o francouzském trhu, ale firmě velmi aktivně pomáhal připravovat nabídky do několika soutěží, do níž se Pražská strojírna ve Francii přihlásila.

"Chodil do firmy, byl s námi v roce 2016 i na největším železničním veletrhu InnoTrans v Německu, doložit to mohou i další zaměstnanci. Stejně tak mohou být důkazem naše e-maily," doplňuje Říha.

Jako základní problém vidí bývalý šéf to, že nové vedení všechnu rozdělanou práci "hodilo do koše" a nedotáhlo ji do podoby zakázek. To se podle něj netýká nejen Francie, ale i velkých zakázek v Iráku, kde šlo o miliardy korun, přičemž pražskou firmu tam na konci roku 2017 předběhl a z trhu vytlačil koncern Alstom.

Nechceme nikoho skandalizovat

Senátor Fischer poslal deníku Aktuálně.cz jen stručné vyjádření. "Během své profesní kariéry jsem pracoval pro desítky klientů a svou práci jsem vždy odvedl. K žádným soudním sporům nikdy nedošlo. Nevidím důvod komentovat jednotlivé případy," uvedl. Předtím nicméně poznamenal, že nemůže za to, když firma jím odvedenou práci nakonec nezužitkovala.

"Budeme jen rádi, pokud výsledkem kvalifikovaného posouzení adekvátnosti plnění poskytnutého panem Fischerem společnosti bude, že je vše v pořádku. Není v našem zájmu kohokoliv skandalizovat," komentoval Fischerovo vyjádření současný šéf strojírny Róbert Masarovič.