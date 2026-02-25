Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, nepřišel na kontrolu

Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, který nepřišel na kontrolu k lékaři. Informoval o tom policistů Jan Daněk.
Hledaný jednačtyřicetiletý Vasyl Oleksjuk je původem z Ukrajiny a bydliště má v Praze.
"Pražští policisté pátrají po muži, který se má léčit na plicní infekční tuberkulózu a v únoru se měl dostavit do nemocnice na kontrolu, což však neučinil," uvedl mluvčí. "Pohřešovaného se nepodařilo žádným způsobem kontaktovat, proto byl vyhlášen do pátrání," doplnil.
Hledaný má střední postavu, měří asi 180 centimetrů. Má světle hnědé krátké vlasy, modré oči a kulhá na pravou nohu.
