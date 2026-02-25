Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, nepřišel na kontrolu

ČTK

Pražská policie hledá muže s infekční tuberkulózou, který nepřišel na kontrolu k lékaři. Informoval o tom policistů Jan Daněk.

Policie, policista, dopravní policie, regulovčík, křižovatka, nehoda, ilustrační foto
Policie, policista, dopravní policie, regulovčík, křižovatka, nehoda, ilustrační fotoFoto: Matej Slávik\Economia
Reklama

Hledaný jednačtyřicetiletý Vasyl Oleksjuk je původem z Ukrajiny a bydliště má v Praze.

"Pražští policisté pátrají po muži, který se má léčit na plicní infekční tuberkulózu a v únoru se měl dostavit do nemocnice na kontrolu, což však neučinil," uvedl mluvčí. "Pohřešovaného se nepodařilo žádným způsobem kontaktovat, proto byl vyhlášen do pátrání," doplnil.

Související

Hledaný má střední postavu, měří asi 180 centimetrů. Má světle hnědé krátké vlasy, modré oči a kulhá na pravou nohu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukraine's Zelenskiy, and EU's von der Leyen and Costa attend press conference on fourth anniversary of Russia's full-scale invasion, in Kyiv
Ukraine's Zelenskiy, and EU's von der Leyen and Costa attend press conference on fourth anniversary of Russia's full-scale invasion, in Kyiv
Ukraine's Zelenskiy, and EU's von der Leyen and Costa attend press conference on fourth anniversary of Russia's full-scale invasion, in Kyiv

ŽIVĚEU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, uvedla von der Leyenová v Kyjevě

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak, řekla v úterý v Kyjevě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila, že půjčku odsouhlasilo 27 hlav států a vlád a svůj závazek musí dodržet. Praktické schválení půjčky ale nyní zablokovala Budapešť, která požaduje, aby Ukrajina nejdříve obnovila tranzit ruské ropy do Maďarska.

Poslanecká Sněmovna
Poslanecká Sněmovna
Poslanecká Sněmovna

ŽIVĚSněmovní výbor opět zasedá nad rozpočtem. Opozice by chtěla přesunout miliardy

Opozice doručila výboru několik pozměňovacích návrhů. Například TOP 09 chce seškrtat výdaje za 64 miliard Kč a přidat armádě, lidovci chtějí poslat 48 milionů korun navíc na podporu práce s mládeží. Vzhledem k tomu, že opozice má ve výboru i na plénu menšinu, se dá předpokládat, že její návrhy stejně jako v minulosti z valné většiny neuspějí.

Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,
Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,
Gaza, novináři, smrt, Al-Džazíra, Anas al-Sharif , Izrael, Palestina, boj,

Loni bylo zabito 129 novinářů, Izrael stojí za dvěma třetinami případů, píše CPJ

Za rok 2025 bylo po celém světě zabito 129 novinářů, informoval dnes Výbor na ochranu novinářů (CPJ) se sídlem v New Yorku, přičemž dvě třetiny těchto případů organizace spojuje s Izraelem a válkou v Pásmu Gazy. Rok 2025 je z pohledu této statistiky druhý nejhorší rok v řadě za posledních 30 let, kdy výbor údaje sleduje. V roce 2024 bylo zabito 124 žurnalistů.

Reklama
Francouzský spisovatel Michel Houellebecq v Paříži v únoru 2026.
Francouzský spisovatel Michel Houellebecq v Paříži v únoru 2026.
Francouzský spisovatel Michel Houellebecq v Paříži v únoru 2026.

Cynik, provokatér, nebo prorok západní civilizace? Literát Houellebecq slaví 70 let

Francouzský spisovatel Michel Houellebecq, který se narodil 26. února 1956, patří k nejvýznamnějším světovým spisovatelům současnosti. Někteří ho považují za vypočítavého či banálního, pro jiné je pozoruhodným diagnostikem západní civilizace. Často bývá označován za cynika a provokatéra, někdy i za rasistu či xenofoba.

Reklama
Reklama
Reklama