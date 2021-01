Pražská ODS tlačí na TOP 09: Podpoříme Adamovou na lídryni, ale svrhněte piráta Hřiba

Jedničkou na kandidátce trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pro letošní sněmovní volby má být v Praze předsedkyně topky Markéta Pekarová Adamová. Přestože toto řešení navrhli samotní předsedové těchto tří stran, někteří představitelé pražské ODS s tím mají problém. Podle informací Aktuálně.cz chtějí za svůj souhlas to, aby TOP 09 podpořila odvolání pirátského primátora Zdeňka Hřiba.

Když se předsedové ODS, TOP 09 a KDU-ČSL domlouvali na těsné spolupráci pro volby do Poslanecké sněmovny, dohoda byla jasná: lídrem trojkoalice v hlavním městě bude předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Jenže podle informací Aktuálně.cz se v pondělí uskuteční jednání o spolupráci ODS a TOP 09 v hlavním městě a někteří zástupci ODS dávají najevo, že podpoří šéfku topky na vedení kandidátky jen v případě, že její strana na oplátku podpoří odvolání pirátského primátora Zdeňka Hřiba. "Je to jedna z podmínek pražské ODS," řekl důvěryhodný zdroj, obeznámený se situací.

Redakce Aktuálně.cz v neděli mluvila jak s Markétou Pekarovou Adamovou, tak s předsedou ODS v Praze Tomášem Portlíkem. Oba potvrdili, že jednání proběhne. A skutečně se bude týkat především toho, jak úzce chce TOP 09 spolupracovat s ODS v Praze a zda odejde z nynější koalice.

V čele Prahy jsou nyní Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu, tvořené především zástupci TOP 09 a STAN. ODS sedí spolu s hnutím ANO v opozici.

"Chování TOP 09 v Praze je pro nás velmi důležité v tom, jestli podpoříme předsedkyni TOP 09 na lídryni trojkoalice v Praze. Jsme přesvědčeni, že TOP 09 by měla dát jasně najevo, že nepodporuje politiku Pirátů v Praze. Podle našeho názoru vede primátor Prahu špatně a je třeba, aby nastala změna," sdělil Aktuálně.cz Portlík.

Uznává sice, že o lídryni v Praze už rozhodlo vedení stran, ale samotná pražská ODS podle něj souhlas nedala. "Jsme přesvědčeni, že je třeba s námi jednat. Těžko si dovedu představit spolupráci s TOP 09, kdyby nikdo nebral v potaz náš názor," uvedl Portlík, který s napětím čeká, jaký postup TOP 09 zvolí.

Adamová: Dohoda o lídrech se měnit nebude

Předsedkyně TOP 09 Adamová řekla, že nechce mluvit o detailech, protože jednání teprve proběhne. "Už teď ale mohu říci, že se rozhodně nebude týkat toho, zda budu nebo nebudu vést kandidátku v Praze. O tom bylo rozhodnuto už dříve v rámci jednání ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, dohodli jsme se na tom jako předsedové stran i širší vedení stran. Dohoda o lídrech v rámci všech krajů se už měnit nebude," sdělila Aktuálně.cz.

Zároveň potvrdila, že ví o požadavku ODS na změnu vedení Prahy, ale podle jejího mínění není něco takového nyní na stole. "I my máme výhrady k tomu, jak Zdeněk Hřib vede metropoli, už několikrát jsme ho také kritizovali. Ale v současné situaci nemůžeme podpořit jeho odvolání, protože není vůbec jasné, co by se potom dělo, kdo by vlastně Prahu vedl. Pro TOP 09 je nepřijatelné spolupracovat v Praze s hnutím ANO, to jsme vždycky odmítali a to jednoznačně trvá," vysvětlila šéfka topky.

Jak moc je tedy její pozice lídryně jistá a může se stát, že nakonec ODS bude ještě proti? "Nechci předjímat, ale z našeho pohledu je nezbytné, aby skutečně TOP 09 nadále nestála za primátorem Hřibem. Jestliže by hnutí ANO podpořilo odvolání primátora Hřiba, neznamená to ještě, že s ANO spolupracujeme. Pro nás je zásadní změnit to, jak je Praha vedena," řekl Aktuálně.cz šéf pražské ODS Portlík.

ODS není u moci v Praze už druhé období

Občanští demokraté těžce nesou vývoj situace v Praze od voleb v roce 2018. I když je velmi těsně vyhráli a snažili se vyjednávat mimo jiné s TOP 09, nakonec skončili v opozici.

Jde navíc už o druhé volební období, kdy nejsou u moci. V opozici byli také v předcházejícím období (2014-2018), kdy vládlo hnutí ANO s primátorkou Adrianou Krnáčovou spolu s ČSSD a Trojkoalicí (KDU-ČSL, STAN, Zelení).

ODS získala v posledních volbách v Praze 14 křesel. Piráti, Praha sobě a Spojené síly shodně po 13 křeslech a ANO 12 křesel. K tomu, že bude vládnout Pirát Zdeněk Hřib a ODS odejde do opozice, přispěla právě TOP 09, která se v koalici se STAN (společně 13 křesel) rozhodla podpořit Piráty (13 křesel) a hnutí Praha sobě Jana Čižinského (také 13 křesel).

Pokud by se TOP 09 nyní rozhodla otočit k Pirátům zády, znamenalo by to konec jejich koalice se STAN, ve které má TOP 09 osm zástupců. Kdyby proběhlo hlasování o odvolání Hřiba, hlasy TOP 09, ODS a ANO by na to stačily. V kuloárech se už mluví o tom, že primátorem by mohl být buď lidovec Jan Wolf nebo Petr Hlaváček - oba byli zvoleni za koalici TOP 09 a STAN.

Předseda zastupitelského klubu TOP 09 a STAN a bývalý předseda topky Jiří Pospíšil přitom několikrát tvrdě Hřiba kritizoval a naznačoval, že ho TOP 09 přestane podporovat. "Nedodržujete dohody a snažíte se zviditelnit," vyčítal Hřibovi předloni v dubnu. A v prosinci 2019 dokonce Pospíšil avizoval, že bude jednat o možném konci Hřiba v čele Prahy a větší spolupráci s ODS. "Ve chvíli, kdy vedeme debatu o tom, že by se středopravicové síly měly spojit pro parlamentní volby a vytvořit nějaký blok, je taková spolupráce nutná," řekl Aktuálně.cz v minulosti Pospíšil.

Když se Aktuálně.cz zeptalo Jiřího Pospíšila v neděli na jeho nynější názor, odpověděl, že je proti odvolání Hřiba. Podle jeho názoru není v době covidu možné, aby byla Praha destabilizovaná.

"My jsme po volbách podepsali koaliční smlouvu s hnutím STAN, vytvořili jsme projekt Společné síly pro Prahu, vstoupili jsme do koalice, která vede Prahu a nebudeme bourat magistrátní dohodu proto, že máme pro parlamentní volby jiného partnera. Velmi mi záleží na tom, že jsme solidní partner a chceme jít být i nadále, nic rozbíjet nebudu," řekl Pospíšil.

Zároveň dodal, že to nic nemění na některých jeho výhradách k Pirátům a samotnému Hřibovi. "Ale žijeme v době covidové krize a pro Prahu a Pražany by nebylo výhodné nyní měnit vedení. Jenom bychom destabilizovali situaci, snad to ODS pochopí," podotkl Pospíšil, který byl od začátku u celého projektu se Starosty.

ODS v Praze si vybrala Černochovou

Pražská ODS už svou "jedničku" do podzimních parlamentních voleb má, je jí starostka Prahy 2 Jana Černochová, která patří mezi nejvýraznější poslance, vede důležitý výbor pro obranu. Ona i další zástupci ODS často kritizují pirátskou politiku. Piráti v koalici se STAN jsou pro druhou středopravou trojkoalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vážným protivníkem. Na celostátní úrovni jsou podle průzkumů Piráti mezi voliči populárnější než ODS i další dvě strany.

Redakce Aktuálně.cz se zeptala v neděli také na její názor ohledně šéfky TOP 09 jako jedničky kandidátky. Odpověděla, že je třeba se obrátit na Portlíka. Na svém facebooku nedávno psala, jak si váží zvolení lídryní ODS do voleb.

"Chtěla bych tímto moc poděkovat svým kolegům za obrovskou důvěru. A ať už bude koaliční kandidátka s dalšími stranami sestavena jakkoliv, budu na ní první za ODS v hlavním městě. Je to pro mne čest být v této pozici a je to zároveň obrovská odpovědnost, protože volby za necelý rok budou šancí na změnu, kterou nesmíme promarnit," napsala v prosinci.

Jak dopadne jednání o koaliční smlouvě mezi ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se uvidí v nejbližších týdnech. Stejně jako to, jestli bude Markéta Pekarová Adamová lídryní v Praze, nebo na tomto spolupráce ztroskotá.

Občanští demokraté zatím dávají najevo, že o ničem jiném než trojkoalici neuvažují. Alespoň ne celostátní vedení. Webu ODS vévodí obrovský nápis SPOLU a v tomto duchu už začala ODS vést také kampaň. Na webu pojdtesnami.cz se mluví o trojkoalici jako o hotové věci. "Jdeme do toho spolu, protože víme, že spolu toho dokážeme víc než každý sám. Jdeme do toho, protože víme, že naše země potřebuje změnu," avizují.